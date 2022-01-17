2021年12月手遊課金榜Top 10｜長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了2021年12月份Google Play及Apple Store手機遊戲課金收入排行，看看2021年最後一個吸金最勁的手遊是哪些吧。



原神將於2.5版本實裝玩家們極為期待的新角色「八重神子」，說不定能再衝一波營收拿下課金榜冠軍。

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王者榮耀跌出頭三 原神力保第二

12月的手遊課金榜冠軍繼續是常客《PUBG Mobile》絕地求生，吸金量2.44億美元；比2020年12月增加約37%；不過和去年10月的冠軍《王者榮耀》3.3億美金相比則是少了接近1億。值得一提的是長期佔據頭一二名的《王者榮耀》在去年12月竟然跌至第5位；不知道是不是受過去一年多次的實名制、限制未成年人遊玩時間等多個管制措施影響。上個月衝上第二名的《原神》Genshin Impact則以1.3億美金繼續力保第二位；另外通常佔頭十名中下的Robloxs也上升至第三名。

即睇2021年12月手遊課金榜Top 10：

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相信原神12月不少營收來自人氣角色「優菈」復刻。

2021年12月手遊課金榜Top 10：

【第10位】天堂W

【第9位】賽馬娘

【第8位】Garena Free Fire

【第7位】Pokemon Go

【第6位】Candy Crush Saga

【第5位】王者榮耀

【第4位】Coin Master

【第3位】Roblox

【第2位】原神

【第1位】PUBG Mobile



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夾公仔機近年在香港大行期道，相信大家返工返學出入時都會見到各處商場都有擺放夾公仔機的店舖；最近日本百萬訂閱YouTube頻道「つるなか」就發表了影片，講述他們如何「攻略」有機關的夾公仔機，情節有如漫畫《賭博默示錄》中主角開司攻略惡魔彈珠機「沼澤」一般。👉👉看全文：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元