拜年模型災難｜「他只是個孩子呀！」忍夠了！玩具迷、娃迷還要忍多少年？拜年親戚冷言冷語：「咁大個仲玩具仔呀？」也可當聽不到，最恐怖就是家長擅自打開你的房間，將珍藏當成是廉價膠公仔，任由班小魔怪、小屁孩拿來玩、分屍、催毀……



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不是人人都可以搞「預防設施」

很多受害者都與家人同住，如果張貼這種警告字句、鎖門，自己父母一定會以「新年流流」、「親戚上頭」等理由阻止你。事先講明玩具非常貴？你未聽過最近有高達模型迷，被太太得知珍藏總值之後的慘劇嗎？最終玩具未弄壞，已經要跟家人吵架，所以……做人很難呀！全文在此👉高達迷帶妻女行模型店出事 女兒一句話爆模型價值 店員落井下石

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全文在此👉鬼滅之刃遊郭篇｜妓夫太郎怨毒登場成SNS熱話 身世／能力6點分析

人類總是犯同樣的錯誤，一齊回帶睇歷年被拜年小朋友弄壞的高達模型😱😱

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醒目樓主事先準備「替死鬼」

看看下面樓主用CCTV cam 錄影的「罪證」，是否好可怕！5個細路打開樓主房門，走了進去找玩具玩。好在這位樓主聰明，先在床上擺放大量布公仔，取易不取難，一班屁孩入房就全力玩布偶，沒有動玻璃櫃內的高達模型。但不是每個戰友家中都有巨型的模型展示櫃呀……親……

好在這位樓主聰明，先在床上擺放大量布公仔，取易不取難，一班屁孩入房就全力玩布偶，沒有動玻璃櫃內的高達模型。

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小屁孩弄賣珍藏模型 家長不管教還辯護：「下？乜D膠公仔咁貴既咩？我最多倍5百！」

「佢細路仔嚟啫！」很多家長都愛用這理由推卸責任。其實，我們不會叫你的子女賠償呀，而是向作為監護人的你追討損失。比如台灣dcard討論區就有位苦主，家中價值50000新台幣（約14000港元）的高級娃娃，慘被來家作客的年幼表妹玩到支離破碎；事後姑媽只肯賠償5000新台幣，更反被教訓：「為何不鎖好房門」、「不能跟小朋友計較」



先看事發經過：

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後續請看：萬元珍藏娃娃遭表妹分屍｜姑媽拒賠反責事主計較網民揭驚人真相

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年廿八大掃除｜AirPods Pro 或其他藍牙耳機用了一整年，必定會積藏污穢、油脂分泌及耳垢，定時清潔保養不單令耳機更長壽，用錯物料清潔可能會弄花心愛寶貝，馬上分享清潔耳機心得。👉全文在此：年廿八大掃除｜AirPods Pro耳機清潔 8步除垢教學 用錯溶液整壞機