寶可夢傳說Pokemon阿爾宙斯攻略 進化條件一覽｜《寶可夢傳說阿爾宙斯》Pokemon Legends已經推出，今次在Pokemon正傳遊戲中加入了全新的APRG式玩法，相信Fans已急不及待想瘋狂煲機。《香港01》科技玩物頻道自然有《寶可夢傳說阿爾宙斯》攻略，以下為遊戲特殊進化條件精靈一覽。



捉不到劈斧螳螂？自己進一隻就好了

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特殊進化條件多 進化道具、好感度、招式都有要求

遊戲中大部份精靈只要到達一定等級後，便可在背包中選擇進化；不過也有不少精靈有著特殊的進化條件，如果不能滿足條件，就算升到100LV精靈亦不會進化。特殊進化條件主要是對精靈使用進化石或特定進化道具，另外也有一些需要滿足好感度、或者是於特定時段或地區才能進化。甚至有部份精靈需要習得指定招式、或是使用特定招式若干次後才可以進化。

即睇Pokemon阿爾宙斯精靈 特殊進化條件一覽：

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Pokemon阿爾宙斯精靈 特殊進化條件（電腦請善用Ctrl+F、手機用「從頁面尋找」）：

伊貝系列進化條件：

水伊貝：使用水之石進化

雷伊貝：使用雷之石進化

火伊貝：使用火之石進化

太陽伊貝：親密度挺不錯（けっこう仲良し）的伊貝、沒有習得妖精屬性技能的情況下，於日間升級進化

月亮伊貝：親密度挺不錯（けっこう仲良し）的伊貝、沒有習得妖精屬性技能的情況下，於晚間升級進化

葉伊貝：在黑曜原野南邊長有苔蘚的岩石附近，使用葉之石進化

冰伊貝：在極寒荒地地底冰冷岩石附近，使用冰之石進化

仙子伊貝：親密度最大的伊貝、習得妖精屬性技能的情況下升級進化



需要特定條件 / 技能進化的精靈：

巨蔓藤：習得「原始之力」的蔓藤怪進化

樹才怪：習得「模仿」的盆才怪進化

大舌舔：習得「滾動」的大舌頭進化

萬針魚：千針魚使用20次剛猛（力業）的「毒千針」進化

詭角鹿：驚角鹿使用20次迅疾（早業）的「屏障猛攻」進化

吉利蛋：白天時對小福蛋使用「渾圓之石」進化

月月熊：在滿月的晚上對圈圈熊使用「泥炭塊」進化

黏美龍：Lv50以上的黏美兒在雷雨天進化

大狃拉：洗翠狃拉在白天使用「銳利之爪」進化

雪妖女：雌性雪童子使用「覺醒之石」進化

象牙豬：習得「原始之力」的長毛豬進化

自爆磁怪：三合一磁怪在「天冠山麓」的磁場附近升級進化

大朝北鼻：朝北鼻在「天冠山麓」的磁場附近升級進化



使用進化石 / 進化道具進化的精靈：

雷超：對比卡超使用「雷之石」進化

劈斧螳螂：對飛天螳螂使用「黑奇石」進化

巨鉗螳螂：對飛天螳螂使用「金屬膜」進化

羅絲雷朵：對毒薔薇使用「光之石」進化

超甲狂犀：對鑽角犀獸使用「護具」進化

波克基斯：對波克基古使用「光之石」進化

多邊獸2：對多邊獸（立方獸）使用「升級資料」進化

多邊獸Z：對多邊獸2使用「可疑補丁」進化

九尾：對六尾使用「火之石」進化

烏鴉頭頭：對黑暗鴉使用「暗之石」進化

鴨嘴炎龍：對鴨嘴火龍使用「熔岩增幅器」進化

電擊魔獸：對電擊獸使用「電力增幅器」進化

夢妖魔：對夢妖使用「暗之石」進化

皮可西：對皮皮使用「月之石」進化



要求好感度進化的精靈：

要求感度才能進化的精靈基本上只要達到「挺不錯」（けっこう仲良し）就可進化，包括：叉字蝠（由大嘴蝠進化）、比卡超（由皮超進化）、長耳兔（由卷卷耳進化）、幸福蛋（由吉利蛋進化）、波克基古（由波克比進化）、皮皮（由皮寶寶進化）、風鈴鈴（由鈴鐺響於夜晚進化）、卡比獸（由小卡比獸在白天進化）、路卡利歐（由利歐路在白天進化）



通訊進化精靈：

阿爾宙斯中所有通訊進化都可以藉由道具「聯繫繩」完成，不需要再找人連線了。不過聯繫繩是消耗道具，用光了就要再用FP交換。

隆隆岩（滾動岩）：對隆隆石（滾動石）使用聯繫繩進化

胡地（富迪）：對勇基拉（尤基納）使用聯繫繩進化

耿鬼：對鬼斯通使用聯繫繩進化

怪力：對豪力使用聯繫繩進化



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