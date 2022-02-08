【任天堂 / 手遊 / 課金 / Android / iOS】長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了一份關於任天堂旗下手機遊戲表現的報告，統計了任天堂旗下各手機遊戲自推出以來的總課金量（吸金能力），今年是手機遊戲發展蓬勃的一年，有多達八款手遊的營收達到10億美金的里程碑。看看今年「吸金」最勁的手遊是哪款。



FE Heroes吸金力強大，以至不時能打進手遊課金榜頭10。

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所有作品總課金量突破10億美金里程碑

據Sensor Tower的統計，任天堂旗下所有手機遊戲加起來的總課金量已突破10億美元大關，總下載數亦有4億5千萬次。在所有營收之中，有約百分之61，即約6億5千萬美元來自《Fire Emblem Heroes》火焰之紋章英雄。而第2位是《Animal Crossing: Pocket Camp》動物森友會 口袋露營廣場，總營收1億3千萬美元佔約12%。

即睇任天堂旗下手遊總課金量排行榜：

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第三名則是任天堂的新IP手遊《Dragalia Lost》失落的龍絆則，總營收1億2千萬美元佔約11%。墊底的則是《Dr. Mario World》，推出以來的累計收入僅5百萬美元。

在收入來源地區分布方面，任天堂旗下的手遊的主要收入來自日本，約54%的收益（5億8千萬美元）來自日本地區；第二名則是美國的29%（3億1千萬美元）。值得一提是若以下載次數計，下載次數最多的任天堂手遊是《Mario Kart Tour》，下載次數高達1億5千萬次，佔總下載數的32%；而吸金最多的《火焰之紋章英雄》則只佔總下載數的4%。

Mario Kart Tour

至於為何任天堂手機遊戲中沒有吸金王者之一的《Pokemon Go》，是因為Pokemon雖然是任天堂的IP，但《Pokemon Go》手遊的開發、發行和營運均由Niantic進行，因此並不算是任天堂的手機遊戲。

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