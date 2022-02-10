高達 METAL BUILD Hi-Nu Gundam 2月8號開始收訂，雖然不少人大彈其「乳牛花紋」盾牌樣衰，但口裡說不身體卻很真實，日本已經光速升價2萬日圓。這「乳牛盾」其實大有來頭，玩家當然可以不喜歡，但了解其出處，不單有趣，也能理解為何老一派Gundam迷會爭相搶購。



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高達 METAL BUILD Hi-Nu Gundam（Bandai Spirits圖片）

高達 METAL BUILD Hi-Nu Gundam（Bandai Spirits圖片）

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BANDAI近十年真的是喪出Hi-Nu Gumdam玩具模型，Robot魂塑膠、合金版先後4次，HG一盒、MG兩款、RG更是大受歡迎。2022年終於又輪到Figure部門搞新貨，還請了原設定師出渕裕出手監修，希望帶出原設定那份二戰軍事味，但又不影響MB系列新派修長的線條，還有大量開甲、關節連動gimmick。

高達 METAL BUILD Hi-Nu Gundam 4個吸引必買賣點

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Hi-Nu出自小說版 Designer出渕裕親自出山監修

去年日本有些模型店為防止不會日語、不知高達為何物的排隊黨搶購RG Hi-Nu模型，曾要求買家講出Hi-Nu的出處，不懂就不給買！很多人以為它是遊戲原創機，其實是來自小說版《馬沙之反擊 貝托蒂嘉的子嗣》一書，在小說版中馬沙一開始已改用夜鶯為主機（沙剎比沒出過場），而阿寶亦改用更高級的RX-93 V2 Hi-Nu Gundam。BANDAI今次請了原設計師出渕裕監修，夠正宗！

了原設計師出渕裕監修 METAL BUILD Hi-Nu Gundam（Bandai Spirits圖片）

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METAL BUILD Hi-ν Gundam

発售日：2022年7月預定

定價：35,200日圓（約HKD ＄2400）

日本2022年2月8日開始預訂

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