SLAM DUNK｜井上雄彥透露電影海報玄機　兩個拳頭的主人竟然是……

時間過得飛快，轉眼間剛度過 30 周年的日本經典籃球漫畫《Slam Dunk》（男兒當入樽／灌籃高手），在作者井上雄彥老師親自在Twitter上宣布將推出電影版的消息已超過一年，期間「#slamdunkmovie」、「#スラムダンク映画化」等關鍵字持續受到粉絲關注。



光是去年 8 月首度公開的 30 秒宣傳片中，出現穿著紅色球衣湘北籃球隊 5 人圍成圈，以及一張「拳頭碰拳頭」的海報畫面，都讓漫畫迷激動不已。

粉絲都在猜《Slam Dunk》電影的相關劇情

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由於官方釋出的情報甚少，不少粉絲都在猜《Slam Dunk》電影的相關劇情，到底會不會是描繪山王戰？而兩個相碰的手難道分別代表著櫻木花道跟流川楓？……等。而今拳頭之謎井上雄彥老師特別透過 Instagram 向粉絲揭曉答案：這兩隻手的主人其實都出自同一人，都是櫻木花道的死黨「高宮望」的！

有在追蹤井上雄彥老師 IG 的粉絲一定早就發現，這個戴著眼鏡有著厚唇的胖子「高宮望」根本就像是這個 IG 的主人公，更有不少網友開玩笑表示「原來是高宮望的IG，我還以為是井上雄彥呢XD」

「高宮望」在 2022 年秋季預定登場的《Slam Dunk》電影中

就是不知道「高宮望」在 2022 年秋季預定登場的《Slam Dunk》電影中，會有什麼樣「吃重(?)」的演出？而最新貼文標註的「負けない（我不會輸）」以及海報上的「ただ、負けたくなかった（我只是不想輸）」是否與劇情有密切的關連？看來一切只能等到秋季《Slam Dunk》電影版的上映了。

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