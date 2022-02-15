《鬼滅之刃 鍛刀人村篇》宣布開拍，並以鬼殺隊「九柱」中的：霞柱、戀柱為宣傳海報主角，兩人在九柱中能力排名有幾高？能力有幾勁？炎柱、水柱、蟲柱、音柱、風柱、霞柱、戀柱、蛇柱、岩柱，那一條柱的戰力公認最強？



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No.9 蛇柱 伊黑小芭內

異色瞳右金左綠，所用武器為波浪形刀。生於以殺人奪財而至富的伊黑族，在漫畫內他戰鬥的次數很少，但是在柱訓練中成為刀法矯正指導者，可見劍術屬鬼殺隊之首。

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No.8 蟲柱 胡蝶忍

天生氣力弱，是九柱中唯一無法以斷頭殺鬼的一人。不過能以幼劍將紫藤花毒針入惡鬼體內。她花了多年時間準備了一份驚喜禮物對付殺姐仇人，殺鬼的決心是九柱中最強。

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😱九柱實力排行榜😱 炎柱未係最勁？

+ 5

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