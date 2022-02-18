遊戲王Master Duel新活動變花式自爆刷分 玩家組職防止自殺會反制

【遊戲王Master Duel / 手遊 / 手機遊戲 / Android / iOS / Konami】《遊戲王Master Duel》在推出之後一直人氣高企，官方在2月17日迎來第一個活動「超量盃」，不料今次活動卻在第一天就被玩家「玩壞」。



超量杯變自爆杯

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超量大會變自爆大會 引起玩家自組「防止自殺會」

遊戲王有多種特殊召喚方式，「超量」是其中一種，今次活動的主題就是這些「超量」怪物。只要參與活動對戰，勝出可獲得100活動積分，而落敗的話也可得50積分（惟主動投降則不會獲得積分）；累積積分可以換取鑽石等遊戲道具。

雖然落敗時獲得分數較少，但因為遊戲王中有相當多卡牌可以對自己造成傷害，玩家投入大量可以對自己造成傷害的卡牌如地雷蜘蛛、EM彈出、邪神機、白之帷幕、電子科技融合等組成「自爆牌組」，在第一回合扣光自己生命值極速賺取積分。

即睇遊戲王Master Duel玩家自爆刷分和反自爆玩家：

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以遊戲王Master Duel的環境而言，如果認真對戰，一場決鬥通常需要10分鐘甚至更久；但換成自爆牌組的話，往往30秒就能順利自殺，快的話甚至10秒內就可完成。既然自爆的賺分效率遠比認真打來得好，自然而然地活動開始後不久就有大量玩家組成自爆牌組刷分，以至「自爆牌組」一度成為日本推特的熱門關鍵字。玩家們也在互相研究如何最快、最安定地在第一回合就自爆，務求連出牌的機會都不給對方。

自爆牌組在活動內一下子成為主流，引致一些玩家「挺身而出」，特意編組「防止自殺牌組」來應對，使用大量為對手回復生命、或是可以封阻對方行使效果的卡，希望可以減慢他們「自殺」的速度，令遊戲環境從回正軌。但可惜現時在遊戲王中，自爆遠比「防止自殺」容易；而且對於只求自爆刷分的玩家而言，若果碰到對面是「防止自殺牌組」，也可以選擇馬上投降再開始下一局刷分，不和你耗時間。

網上也已經出現大量相關梗圖（網路圖片）

超量屬相對早期的遊戲王效果，活動原意是希望玩家重溫當時的遊戲王玩法，因此活動有專屬的禁卡表，不少現時的熱門牌組都無法使用。不過明顯地只在乎活動的獎勵、而不在乎活動本身的玩家是佔大多數，否則就不會有那麼多人使用自爆牌組了。

雖說有快速刷分方法對講求效率的玩家來說是好事，但對於喜歡今次活動主題、想認真玩的人就很無奈了，畢竟他們有九成機會遇到對面不是第一回合就順利自爆，就被對方發現自己不是自爆牌直接投降，都沒法好好打牌。

最新更新：官方已經修改了活動的獎勵，活動對戰中勝出可獲500分數，鼓勵大家認真打牌；不過落敗者仍然可得50分，因此仍有不少玩家覺得自爆10場比嬴真打嬴一場來得快繼續自爆。

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