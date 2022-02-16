背開箱 MetalBuild 正義高達 Jstice Gundam｜Metal Build 近年出來出去都是突擊背包，Freedom Gundam 出了2.0後又等了兩年，BANDAI終於都推出阿斯蘭的愛機Justice Gundam正義高達的MB版！有人表示覺得MB正義「冇嘢好玩」，究竟是否屬實？即睇試玩報告！



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數數手指，首款第1代MB Freedom Gundam已是2012年產物，之後BANDAI情願搞自由2.0，搞突擊自由高達、命運高達，無數改色、無數突擊高達背包，最後要等10年《SEED》兩二男主角基拉、阿斯蘭的愛機Freedom Gundam、Justice Gundam才可以一雙一對，有情人終成眷屬。

MetalBuild 正義高達 Jstice Gundam （鍾世傑 攝）

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正義高達是阿斯蘭在《SEED》中期更換的2代機體，是ZAFT軍取得聯邦軍突擊高達數據後，利用突擊背包的構思開發而成。背包其實是一部分離式飛行器Fatum-00(命運-00)，可以在大氣圈內飛行，也能遙控操作，機頭有兩支MA-4B型光束加農炮，協助正義高達戰鬥，當然也可以騎上去飛，發揮阿斯蘭擅長一擊脫離，埋身刀刃戰鬥的突性。

MetalBuild 正義高達 Jstice Gundam （鍾世傑 攝）

MB 正義高達 Fatum-00勁多機關 3大賣點數畀你睇

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今次BANDAI依舊請到《Gundam SEED》機械作畫監製重田智監修，風格跟Freedom Concept 2、突自高達、命運高達更統一。全身都有大量可動關節，做到OP動畫中那些中二病到極的腿張開動作，跟平時Katoki GFFMC系列主要玩Ka企的風格很不一樣。可以點擊下面的圖輯，看看正義高達從頭到腳的高可動能力。

除了兩支光束刃，還有加長創刃，方便玩雙頭光束劍。 （鍾世傑 攝）

肩上有兩支RQM51型光束迴旋鏢，連半透明刀刃。（鍾世傑 攝）

自由賣點是背翼，正義則有輔助機Fatum-00，MB版很神奇的設計，子機能夠拉暗格將整部機體增長增厚，搭載正義上去時比較更完美，當成背包時又不會過度巨型。

輔助機Fatum-00（鍾世傑 攝）

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Fatum-00戰機多細節

可以當成飛行器使用。（鍾世傑 攝）

可以拉長拉闊機身，令人機比例更好，有更大空間讓正義企上去。（鍾世傑 攝）

正義高達跟Fatum-00結合時有相應支架及輔助配件，還提供腳鎖，當正義搭乘戰機，安裝在display架時更加穩固、不怕掉爛。

提供腳鎖，當正義搭乘戰機，安裝在display架時更加穩固、不怕掉爛。（鍾世傑 攝）

MetalBuild 正義高達

真的不解，為何會有網民覺得MB正義高達沒甚麼玩法，大大部輔助機，不就是賣點了嗎？單是高達跟子機的幾種不同組合方式，已經有排你影相了。



28,600円（市面約$2400 HKD）

總分：85分

外型：80分／可玩性90分／製作水準90分



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