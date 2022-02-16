《Cyberpunk 2077》PS5／Xbox Series版釋出　光追特效畫質大提昇

波蘭 CD Projekt RED 自 2020 年 12 月起在 PC Steam 與 PS4／Xbox One 等平台上推出的人氣作《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077），於昨晚半夜最新一集官方直播節目「REDstreams #2」中宣布。



自即日起在 PS Store／Microsoft Store 推出本作 PS5／Xbox Series X|S 次世代主機版本，並同步釋出收錄開頭五小時內容的次世代主機免費體驗版讓玩家們下載試玩。

《Cyberpunk 2077》釋出次世代主機版本，不知會否再次牽起這遊戲的熱潮。

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而隨著這次次世代主機版的正式上線，官方也同步釋出收錄眾多 BUG 改善與追加內容的 1.5 版更新最新情報。

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