男人生得矮係原罪？｜日本女性職業格鬥電競選手「たぬかな」，2月15日在直播中指「男人身高冇1米7冇人權」，事件在twitter上大炎上，道歉已太遲，最大贊助商紅牛即時割席，而更悲慘的後續還繼續上演……



gamekana.com 圖片

言論跟身材也火爆

女性電競選手本身已經少，又被很多人歧視，「たぬかな」強項是《鐵拳》，實力達到全球10名之內。雖然92年出世已經30歲，但樣子跟外型也不俗，聽說在外國參加比賽舉行見面會，人龍長度相當誇張。「たぬかな」向來敢向，曾被指是「Zip Pad扮巨乳」，就直接在twitter貼比堅尼照反擊，直播也很多fans收看，當然課金者也不在少數。

+ 3

男人身高冇170cm冇人權

但今次「たぬかな」順口開河講日常趣事就出事了：「早排有個Uber Eat送貨員竟然想抄我牌，我睇一睇佢身高都唔夠165，男人身高唔夠170cm真係冇人權，可唔可以有少少自覺？不如研究一下去做增高手術啦啦！我接受到地中海、接受到肥，都同呢類男人拍過拖，但就係頂唔順矮仔（原文：チビ 即：小不點）。就算肥同禿頭我都可以溫柔對待，但就唔會同細粒男人客氣。」

仲未知衰沒正式道歉

大炎上發言在twitter引來大量負評，「たぬかな」並未意識到自己犯下彌天大禍，只是輕輕在twitter解釋自己只是談單純講謂自己對選擇另一半的條件，沒有惡意云云。查看2021年資料，日本18歲男性平均身高為170.3cm，「たぬかな」的要求也不算過高，但以上言論已經去到人身攻擊和歧視的地步，惡意滿滿，網民那會接受。

贊助商割席

「たぬかな」隸屬的日本「CYCLOPS athlete gaming」戰隊，本來也只是出個道歉聲明，表示以後慎言就能平息風波，然而日本網民都好識玩，很多人TAG她最大贊助商Red Bull，表示「我唔打機既，不過我一星期飲4罐紅牛。我身高冇170，飲紅牛送我一對翼之外，飲完會增高嗎？」換言之不單是電競愛好者感到被冒犯，一般的紅牛飲用者也感不快，Red Bull秒速將HP上「たぬかな」的相片刪除。「たぬかな」自己HP上的冠名贊助名單也全部消失了。

後續：已被戰隊解約

不知是否陸續有更多人向「CYCLOPS athlete gaming」施壓，在2月16日晚上，隊方終於出聲明，已經跟「たぬかな」解除契約。查看官網，與「たぬかな」有關的圖文資料已全數刪除。