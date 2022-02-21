【街頭霸王6 / 街霸6 / Street Fighter 6 / Capcom神秘倒數 / 快打旋風】約一星期前Capcom公開了一個神秘倒數網站，而倒數已於剛剛2月21日下午2時結束，正式公開了新作《街頭霸王6》（Street Fighter 6）。



Teaser影片當然有主角Ryu出現，但就未見同門師兄弟Ken

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倒數用上RE字型 估RE4結果出街霸6（SF6） Ryu全新鬚根look

Capcom的神秘倒數一公開就馬上在網上成為話題，不少人（包括記者自己）估計會是和RE4生化危機4重製有關，因為網站上使用的字體和RE2 / RE3中的字型十分相似。不過最後出來的是街頭霸王6。雖然遊戲正式公開，但就未有太多詳細情報，發售日、平台等均未有公開；官方目前僅表示遊戲正開發中，更多消息將於今年夏天公開。

隨著倒數結束公開的是一條約40的Teaser影片，影片中可見Ryu和另一角色對峙，而Ryu也換了個造型留了鬚，身體和臉型感覺也變得更「橫」了。

留了鬚的Ryu，的確幾型，但面同身體全體都好像更橫了

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至於影片中另一位登場人物（如果沒有看錯的話）則是Luke（拳套印有USA字樣），是街霸5冠軍版第5季更新中最後一位新角色。

遊戲畫面看起來是用了RE Engine製作，質感和RE2、3感覺貼近，和街霸5的卡通渲染風格出入頗大。另外值得一提的是街霸系列的集數一直都是使用羅馬數目字，如街霸5是用「V」；但到今次第6集則使用了阿拉伯數字「6」，未知是否有什麼含意。

👇👇街頭霸王6 Street Fighter 6官方Trailer截圖：

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街頭霸王6 Street Fighter 6官方Trailer：

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