真三國無雙霸 手遊新手攻略｜過去兩三個月都未有太多手遊大作推出，最近有真三國無雙霸港台服上架，以下為遊戲新手攻略，讓大家可以快速在手機上重溫「敵將is Doctor Lee」的感動。



遊戲畫面其實不錯

👉地平線Horizon西域禁地PS5 Game評｜超高水準佳作 但仍有一個缺點

無得刷首抽 掛機就有石不建議重課

本作主打經典無雙的動作玩法，實際上戰鬥系統也大都保留了無雙傳統，像是蓄力攻擊（C幾）、無雙技等都有再現，畫面和操作都算不錯。首抽方面和一般手機遊戲不同，本作雖然有抽蛋，但是頭30抽所出現的武將都是固定的，換言之就是沒有首抽可刷了。開頭30抽出現的武將如下：

第1個10抽必定出星彩

第2個10抽必定出關平

第3個10抽必定出王異或徐晃之一

第4個10抽開始才會出其他武將



可能你會問第10抽結果固定，那麼第1~9抽有沒有可能直接出到武將呢？這方面記者亦不肯定，但記者刷了好幾個新帳，都沒有出現星彩/關平以外的武將，估計頭30抽的武將是固定的了（碎片則會有不同）。

即睇真三國無雙霸新手攻略 必練武將、課金建議：

+ 17

👉Pokemon阿爾宙斯攻略｜快刷色違／閃光精靈方法 出現率提升26倍

如果你無論如何都想試試刷的話，只要一直跟著任務引導直到建立「酒窖」便可以有第1個10抽，大概需時10分鐘左右。然後只要回到主畫面，選另一個伺服器（現時已有超過150個）便可重新開始；或者想留在同一個伺服器的話，在主畫面選->轉換帳號，再選遊客登入，便可以開一個新的帳號。

必練武將



如果是無課玩家，初始的劉備和早期抽出來的星彩、關平都是必練角色（其實也沒有其集人讓你用了）；特別星彩可以多投資一下，因為抽到星彩後會開放一個8港元的禮包販賣星彩的時裝，而本作的時裝是有加數值，穿上這套時間就可加足足500攻擊力，在早中期幫助相當大。然後如果在第3個10抽時抽到王異的話也務必投資，是非常好用的角色，外貌和強度兼備。

如果是會課金的玩家，以下推薦一些強力武將：孫策、太史慈、練師、趙雲、夏侯惇，都是本作的頂尖角色；稍次一級的則有諸葛亮、馬超、小喬等。

剛開遊戲會覺得很卡，是因為預設鎖了30FPS，在設定上改成60FPS之後遊戲就會變得十分順暢，體驗大大提高。

課金建議



本作的蛋池機率不算太好也不至於太差，最稀有的傳奇武將機率1.5%，次一級的超凡是2.5%，卓越武將則是10%；抽不中武將本體就會抽出各武將的碎片，集滿碎片就可解鎖武將。也有手遊常見的「升星」突破系統，最多可以5突；不過不追求PVP的話，其實只要用卓越級的武將都很足夠了，佛系玩家可以輕鬆無課玩。

隨著遊戲進度會開放各個限時禮包，可視個人財政狀況出手。

本作和不少內地手遊一樣有「首儲雙倍」，即每個面值的課金在第一次購買時都可獲雙倍鑽石。雖然有雙倍的話感覺很抵，但如果撇除雙倍因素，充值788元只得6480石，而10抽2250石，即788元只得28抽，平均一抽要28元左右，以手遊來說是相當昂貴；值不值得就看你有多捨得了。

另外是本作有所謂「掛機被動收入」，只要提升官階就會隨時間自動獲得元寶（鑽石），而被動收入的效益和玩家的官職（類似帳號等級）掛鉤，因此玩家早中期在遊戲中最重要的事就是盡快提升官階來賺取更多收入。

👉Hololive潤羽露西婭直播意外爆與歌手同居 網現退坑潮: 紋身點洗

同場加映：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元



夾公仔機近年在香港大行其道，相信大家返工返學出入時都會見到各處商場都有擺放夾公仔機的店舖；最近日本百萬訂閱YouTube頻道「つるなか」就發表了影片，講述他們如何「攻略」有機關的夾公仔機，情節有如漫畫《賭博默示錄》中主角開司攻略惡魔彈珠機「沼澤」一般。👉👉看全文：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元