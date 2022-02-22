以「童顏」而知名的日本美女網紅ふぇりすみにょん，樣子QQ身材超好，Twitter 坐擁11萬支持者。然而ふぇりすみにょん 在Amazon推出的數碼寫真集，卻收集了43%的一星差評！點解！為甚麼！どうして！WHY！



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ふぇりすみにょん IG／Twitter圖片

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ふぇりすみにょん最知名就是一批「童顏殺毛衣」照，既可愛又性感，而且多才多藝又勤力，她既是女僕、model、YouTuber、又是P主，還會定期健身保持好身材，所以11萬fans中不少都是女生，想成為跟她一樣可愛的女孩子。

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看完以上圖輯，相信你都會發現她的相片有很重P圖（修圖）味，但現在女生網上po相P圖，其中已跟化妝一樣屬基本「禮儀」，大家都有喜歡的相機app（原生相機不了！）、修相習慣、必殺甫士、拍照角度，網民完全不介意。那為何寫真集會出事？

Amazon.jp 截圖

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網民評ふぇりすみにょん寫真集：「唔跟封面！」

原來今次ふぇりすみにょん是跟Miss ID （一個網上美女投票選舉，21年由香港偶像MAHO奪得冠軍）合作，在Amazon.jp推出Kindle版數位寫真集，內頁竟然以沒修圖的真面目示人！倒不是說不漂亮，但跟平常網上見到的ふぇりすみにょん完全判若兩人，平時明明是賣童顏，寫真集卻變了「姐姐系」（下圖右），真的會令支持者很大打擊。

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相比網圖跟寫真集內頁圖，兩個樣子真的差距太大，整個面型少了一圈，鼻子修得更小。

有人提到，其實ふぇりすみにょん參加Miss ID時拍的影片，樣子已經跟Twitter P圖有出入，但又未至於畫風突變 。

另一謊言：謊報年齡騙很大

一批人肉搜尋高手開始起ふぇりすみにょん底，發現她曾經以另一藝名「星月城右紗」出道，其實星月城右紗也不醜，問題始終都是畫風不一樣，而且ふぇりすみにょん報稱自己今年21歲，但「星月城右紗」的profile卻寫明1989年出生，過了今年生日就33歲！這牛還真的吹很大呀！

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（左）童顏ふぇりすみにょん，（右）舊身份星月城右紗時期拍的寫真照

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