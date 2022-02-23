日本三個不同年齡層搞笑藝人選昭和、平成、令和動畫排行榜｜日本剛步入令和年代不久，現時仍然可說是昭和、平成和令和「三代同堂」的狀態；最近就有日本電視台製作了「三世代」的動畫主題節目，由三個不同時代背景的攪笑藝人選出他們心目中的動畫名作，來看看你是屬於哪個世代吧。



昭和 平成 令和三代同堂見證時代轉變 新舊名作齊一堂

日本昭和年代在1989年結束，因此嚴格地說35歲以上的人都可算是昭和年代人士、亦因此日本不時都有這類「三世代」企劃，比對不同年代的人之間的差異。最近富士電視台的特別節目「これが定番！世代別ベストアニメ エンタメジェネレーション」就邀請了令和、平成、昭和世代的藝人，選出自己心目中的8部傑作，分別排出動畫作品、聲優以及動畫歌曲三個榜單。

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三個不同世代的藝人齊集一堂

參與的藝人有令和代表（25歲以下）為藤田妮可以及野口衣織（＝LOVE）、平成代表（26～45 歲）是是井上裕介（NON STYLE）和岩井勇氣（ハライチ）；最後昭和世代（46 歲以上）則是さまぁ～ずと。

即睇三個世代日本攪笑藝人們選出動畫相關排行榜：

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小編自己的平成年代的人，對於平成代表的榜單甚有共鳴，尤其是動畫歌曲的部份，昭和與平成的動畫歌選都是經典：櫻桃小丸子、EVA、龍珠、Slamp Dunk、浪客劍心的主題曲都是耳熟能詳、朗朗上口。

至於比較不熟悉的果然還是聲優了，尤其是昭和年代的配音員，當然他們演出的角色人人都認識，但就未必說得到聲優的名字，例如孫悟空，也許不是人人都說得出他是由野澤雅子；多啦A夢的聲優大山羨代就應該更少人知道了（大家記得是香港配音林保全）。

順便一提城市獵人的主題曲《Get Wild》的MV是於香港拍攝：

TMN主唱的《城市獵人》主題曲《Get Wild》，MV是於香港拍攝。（MV截圖）

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