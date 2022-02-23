高達 STRICT-G 旺角期間限定店新貨點閱｜還記得尖沙咀K11的高達STRICT-G服裝期間限定店嗎？由於反應熱烈，2月25日起將在旺角再搞part 2，新一季 5款香港限定單品，會以更中性的冬瓜HARO為主題。另外還有近40款日版新服裝，即睇新貨速報！



大好評高達服裝限定店再起動

新期間限定Pop-up Store將於旺角朗豪坊舉行，店面以黑白色工業風設計，有HARO霓虹光管招牌燈飾、mastermind JAPAN 1/12 渣古鎮守大門。還有Unicorn Gundam的霓虹光管招牌燈飾給你打卡。

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有HARO霓虹光管招牌燈飾、mastermind JAPAN 1/12 渣古鎮守大門。

還有Unicorn Gundam的霓虹光管招牌燈飾

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平時動漫pop up store的所謂香港會場限定服裝，設計都有點娘，但STRICT-G的就可以放心，上次件高達頭霓虹燈招牌圖案tee，頭1日開張所有大SIZE基本都被掃清，今次以阿寶手製的綠色冬瓜「HARO」為主題，更加中性，相信連細size女裝碼都一樣搶手，同一個logo還有Tote bag、Parka、Folder及Cap帽，全部售完即止。

「HARO」霓虹燈招牌圖案tee $380

另外推介就是高達圖案不織布口罩，上次K11店，靚款半日售罄，一定要揀定目標，頭日入場就要掃。

+ 1

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今次期間店除了售賣STRICT-G本身的高達服裝，主打多個日本人氣品牌聯乘商品，包括NANGA、MILKF ED、ROSTER BEAR以及SPINGLE MOVE，有衫有軍褸有鞋，即睇全部介紹：



軍服系列．嚴冬必穿



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便服系列．價錢相宜



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STRICT-G @ Langham Place HK Pop-up Store

地點:旺角朗豪坊4樓通天廣場

開放詳情:日期: 2022年2月25日(星期五) 至 3月9日(星期三)

時間:2月25日16:00 – 22:00

2月26日12:00 – 22:00

2月27日至3月9日 11:00 – 22:00

*開放時間會因應政府防疫措施而有所調整



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