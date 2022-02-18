Toyz 直播哭求原諒｜《英雄聯盟》S2世界冠軍、劉偉健（Toyz）早前因涉嫌販賣大麻而被台灣當局拘捕，雖然形象插水，但在獲釋後依然頻繁在 YouTube 上進行各式直播，而且花樣多多、吸引大批觀眾收看及課金。而就在今日（2 月 18 日）凌晨，Toyz 在直播期間就上演一齣「大和解」戲碼，直接打給幾位過去幾年捲入與他有關爭議的相關人士。



與「前女友」奈奈放閃

Toyz 在凌晨的直播中最後「破防」（網絡術語，指情緒被打動，動怒或流淚）關閉直播，而直播影片亦隨即被刪除，但在其他頻道備份的影片中，Toyz 一直處在酒精影響之下（同時亦有吸食香煙類物品，但是否大麻就不得而知）曾經接受留言區的觀眾挑戰，以 LINE 撥打語音電話予不同人士，有接電話的人不多，其中就有 Toyz 入獄前仍在交往的女友奈奈。

直播中 Toyz 與奈奈二人對話基本上就是公然放閃（YouTube 截圖）

雖然曾經透露與奈奈「已經分手」，但直播中二人對話基本上就是公然放閃，劈頭就是大喊對方全名再問「愛不愛我」，言談間又透露奈奈的父母不喜歡 Toyz，但仍會不理父母反對想要跟 Toyz 在一起。

向前隊友道歉獲原諒？

另一個有接 Toyz 電話的，就有與 Toyz 一同拿下世界冠軍的隊友 Stanley 史丹利（圖右）

另一個有接 Toyz 電話的，就有與 Toyz 一同拿下世界冠軍的隊友、現在一樣有在 YouTube 活躍的直播主 Stanley 史丹利。史丹利在 Toyz 撥打電話的時侯仍然進行《英雄聯盟》的遊戲直播，與 Toyz 之間的對話尚算友好，雖然沒有透露兩人之間有甚麼過節，但表面上史丹利幾句就接受了 Toyz 的道歉，在通話結束後，Toyz 隨即抱頭痛哭。

在與 Stanley 史丹利通話結束後，Toyz 隨即抱頭痛哭。（YouTube 截圖）

不過值得一提的是，史丹利事後有與另一 Toyz 前隊友、又是早前詐賭風波的另一主角丁特通話，提到 Toyz 的道歉時兩人笑指 Toyz 的道歉意義不大，丁特明吝：「他講完（道歉）之後，他還是會再犯呀」，看來在昔日隊友間 Toyz 的風評亦不太良好。

打給前老闆鍾培生？

鍾培生與 Toyz 恩怨糾纏多年，對對方的評價以負評居多（YouTube 截圖）

講到 Toyz 的惹火風波之始，又怎能不提 HKEsports 老闆鍾培生？當年 Toyz 與鍾培生對簿公堂多年，到今時今日兩人仍然不時會就當時的恩怨向對方喊話，而昨晚直播中 Toyz 的另一通話對像就是這位前老闆鍾培生。

當眾人都期待看到 Toyz 與鍾培生隔空大和解（或是另一輪對罵），鍾培生最終沒有接電話，不過 Toyz 就隨即露出厭惡表情，並且舉出中指，明言：「鍾培生，這就是過去六七年我想要對你說的話」。

鍾培生最終沒有接電話，Toyz 以中指作結（YouTube 截圖）

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