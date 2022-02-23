Elden Ring艾爾登法環 玩前必知N件事｜動作遊戲迷、魂系遊戲迷、機迷們都等了很久的「魂系」遊戲最新作《Elden Ring》艾爾登法環將於2月25日推出，相信機迷們都和記者一樣等得十分辛苦，以下就整理Elden Ring事前須知，等大家可以在遊戲一推出後玩得更順暢。



Elden Ring幾時有得玩？

Elden Ring艾爾登法環預定於2月25日正式發售，遊戲的數位版目前已可預先下載遊戲，但實際可啟動遊玩時間視地區而定；如果是香港地區Steam版，需要到香港時間2月25日早上7時才能開始遊玩，想說24日晚上12時準時開始打通宵的玩家就要失望了。

香港時間2月25日早上7時才能開始遊玩Elden Ring

而家用版的玩家則可以在「2月25 Midnight local time」開始遊戲，一般理解即是24號晚12點（2/25 00:00）就可開始遊玩，比Steam版早7小時。

即睇Elden Ring艾爾登法環玩前必知5件事：

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Elden Ring有咩職業揀？

和魂系遊戲傳統一樣，所謂「職業」其實只是指創立角色時的起始屬性分配以及所持道具/裝備的分別（i.e.出身）；開始遊戲後玩家提升等級後可隨意分配屬性點數，而只要人物屬性符合要求，任何職業的角色都可使用任意武器和魔法。例如選了戰士出身，也一樣可以在升級時提升智力，然後使用各種魔法。

遊戲將會有10個職業，分別是流浪者（VAGABOND）、劍士（WARRIOR）、勇者（HERO）、盜賊（BANDIT）、觀星者（ASTROLOGER）、預言家（PROPHET）、武士（SAMURAI）、囚犯（PRISONER）、懺悔者（CONFESSOR）和一無所有者（WRETCH）。網上已有wiki整理了這些職業的起始能力及道具，但當然最後是以遊戲內的數值為準。

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Elden Ring咩流派最勁？揀邊個職業最好？

這個要視乎你的遊戲目的，如果單純考慮單機通關，那麼傳統上使用魔法的流派會令遊戲難度大減；因為魔法可以在遠距離擊破敵人，大大減少被敵人圍攻的機會，而且傳統上擁有魔法抗性的敵人遠比物理防禦高的敵人少，因此用魔法對大部份敵人都能造成較高的傷害。但如果喜歡連線以至PVP，則現時難以評論什麼流派較好，因為PVP的配置千變萬化，近戰、遠攻都有許多玩法，需要玩家們多累積經驗和心得後才好判斷哪些較好用。

至於哪個職業最強，傳統上都會建議選「一無所有」：這是因為「一無所有」雖然初始等級最低也沒有裝備，但是人物的總屬性值卻會比其他職業稍高，換言之選一無所有就等如比其他出身多了幾點屬性。但是來到Elden Ring，若以目前流出的資料計算，所有職業的總屬性值均相同，換言之一無所有的屬性點優勢就沒有了。

不過「一無所有」仍然有能力最平均（全部10）的優勢、升級後向哪個方向發展都可以；而且跟據系列傳統，在遊戲中將會有可以讓玩家重新分配點數的道具，選「一無所有」的話，想說重新配點換流派就更方便了（舉例如果你選了劍士，到後期想洗點轉玩魔法，但是因為劍士先天智力比較低，那麼換流派時就沒那麼容易、需要多配幾點智力了）。因此如果你不是魂系遊戲新手，建議選「一無所有」開始就最靈活。

如果是剛接觸魂系遊戲玩家，那麼比較建議選體力高的「流浪者」或「勇者」，體力高不容易被秒殺對新手來說十分重要。也可以選一開始就能使用兩招魔法的「觀星者」，使用魔法打倒敵人。攻略流程上，早期優先提升HP會對遊戲進程有很大幫助；因此不知道要點什麼時可考慮先將體力（Vigor）點到20左右。

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Elden Ring唔準直播？

早幾日傳出新聞是Elden Ring禁止一切直播和影片投稿，後來發現是官方說明有誤，官方已作出澄清及發布新的直播/影片指引，只要是非營利的前提下，玩家隨意可以使用遊戲主機（PS4、PS5、Xbox等）或Steam內建的串流 / 影片分享功能來分享遊玩過程和影片。

至於使用capture card或電腦的直播軟件來進行直播，原則上以官方規範而言是禁止的，但一般來說只是不是營利目的官方都不會干涉。

我想為Elden Ring熱身，應該玩什麼遊戲？

魂系遊戲歷史已超過10年，雖然一些核心玩法一脈相承，但是每個作品的手感和戰鬥技巧都有不同之處；由記者自己的Elden Ring試玩版所得的感覺，Elden Ring的實戰操作大約介乎黑暗靈魂3和隻狼之間，因此想預熱的話玩這兩款就差不多了。

另外玩家也可以試試玩一些高難度、有大量「初見殺」（宮崎英高的惡意...）的動作 / 橫向過版遊戲，以訓練自己面對初見殺的應變能力以及提升EQ。

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