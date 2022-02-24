艾爾登法環Elden Ring評測解禁 多個媒體給滿分｜《Elden Ring》艾爾登法環於2月25日推出，動作遊戲迷、魂系遊戲迷、機迷們都等了很久的「魂系」遊戲最新作機迷們都和記者一樣等得十分辛苦；昨日遊戲的媒體評測正式解禁，多家媒體均給出高分以至滿分評價。



多家媒體給滿分 有記者稱太難打解禁前未能爆機

目前Elden Ring艾爾登法環的PS5版在Metacritic已收錄45家媒體評分，給出10分滿分的有IGN、Game Spot以及Game Informer等。Elden Ring在Metacritic上的平均分為與《荒野之息》同樣97分，僅於次《時之笛》的99分和《GTA IV》等的98分。而在另一評分綜合網站上OpenCritic上則收錄過百家媒體評分、平均分96分，在所有遊戲中僅次於《Super Mario Odyssey》排第二。

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艾爾登法環Elden Ring暫列OpenCritic歷史第二位

即睇艾爾登法環Elden Ring媒體評測解禁：

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另外還有一些小插曲，就是有不止一位外國遊戲記者提到遊戲的可探索內容太多、或者是因為難度太高，以至於在評測解禁之前根本沒有辦法完成遊戲。不知道玩家們在聽到之後有沒有感覺到壓力呢。

艾爾登法環Elden Ring官方遊玩影片：

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動漫的其中一大吸引力是作品中各具個性和魅力的角色，對動漫角色投入的感情絕對可以不下於真實人物，而當一個備受愛戴的動漫角色在作品中死亡時更往往會在動漫迷中造成一陣衝擊，留下深刻的印象。最近就有連登網民發帖數出「死亡時令人勁傷心」的動漫角色，吸引大批網民回應留言討論及提名。👉👉看全文：10大死亡角色｜連登仔討論死亡動漫角色 10位人物臨終場面超催淚