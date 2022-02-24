Sony公開PlayStation VR2造型　支援4K HDR、110度視野及採用OLED

Sony正式公布新一代次世代VR設備 「PS VR2」以及新的VR控制器設備，該設備將與PS5搭配運行。



Sony正式公布新一代次世代VR設備，點擊圖片了解這VR裝置規格。

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·基本規格：PS VR2 採用了OLED顯示屏，支援4K分辨率、90/120Hz屏幕刷新率以及HDR選項、110度廣角視野等。

·PS VR2 將採用眼動追蹤技術，通過監視玩家的眼部運動對玩家正在注視的畫面進行額外的局部渲染，以營造更真實的畫面和氛圍表現。

·PS VR2 將搭載VR設備反饋功能，包含3D環繞音效以及頭戴顯示器震動等等，增強觸感與音效表現，全方位增加玩家的沉浸感。

Sony官方還宣佈，《地平線 西之絕境》（Horizon Forbidden West）的開發商遊騎兵工作室和 Firesprite工作室將為 PS VR2 開發專屬的VR遊戲《地平線 山之呼喚》（Horizon Call of the Mountain）。

從已發布的圖片看，PS VR2那個特殊手柄筆者並沒有什麼感覺，但是要說的是這一代終於只有一根線了啊！筆者是PS VR1的用戶，可以說每次使用，接線就非常頭疼，這個體驗非常的差。

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