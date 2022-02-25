艾爾登法環Elden Ring攻略 序章Boss「接肢貴族後裔」擊倒方法 ｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為擊倒序章Boss「接肢貴族後裔」的方法（有影片示範），成功的話可取得一把非常不錯的武器。（Xbox X|S、PS5版同樣對應攻略）



系列傳統「疑似必敗」首Boss戰 實際可打嬴但不簡單

這個是源自魂系遊戲原點《Demon's Souls》的系列傳統了，就是在遊戲序幕中會放一隻等級遠比玩家剛開始遊戲時高的Boss，而玩家即使被Boss殺死亦能繼續遊戲；但是其實那隻Boss必非強制必敗戰，如果玩家能打嬴的話更會獲得獎勵。今次Elden Ring艾爾登法環的序章Boss就是「接肢」貴族後裔，不得不說真的不容易，大概是整個魂系列中最難的序章Boss，以下提供攻略心得。

打嬴序章Boss有特別武器拿，潮爽

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一直以來魂系遊戲的序章Boss都是高攻血厚，但是行動模式單調，摸清招式之後只要有點耐性就能輕鬆打過；但這隻「接肢」貴族後裔卻完全不同，招式極之多變，有多種連續攻擊之餘每個連擊還會有不同派生路線，今次出突刺下次就可能出迴旋斬，招式極多變化。而玩家無法在序章升級，只能以初始角色的能力和裝備來應戰，以至連（元素瓶）都未有，被打中兩三次就會失敗。

不過這隻Boss雖然是又高攻、動作又快、招式又多，但只要掌握一些要訣，想打嬴他也不是太難。

即睇艾爾登法環Elden Ring首Boss接肢貴族後裔擊倒法取超強儀式直劍：

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艾爾登法環Elden Ring首Boss接肢貴族後裔擊倒法：

1. 出身建議選武士，即使是初始狀態攻擊力也非常高，而且打刀內建出血，出一次血可以對「接肢」貴族後裔造成數百點傷害，直接打掉五分之一。更甚者武士一開始就有弓用，到熟習了Boss的招式後更可以直接用箭死 / 射掉大半血，輕鬆過關。



2. 雖然招式很多，但只要保持一定距離，引Boss使出一些硬直較大、可以出手的招式才攻擊，其他招式一律往後翻滾迴避，保持耐性一下下慢慢打就能過。



3. 最佳的攻擊機會是Boss有一招右手2連斬->反手2連斬->右手突刺，先往後退避開頭4劍，然後在最後一下突刺斜左前翻滾，就能避開突刺同時貼近Boss打一刀（記著只能打一刀）。



4. 使出4連斬+突刺之後Boss會有幾個不同的追加攻擊，最好的pattern是Boss舉高右手的前方水平2連斬，只要翻滾到Boss背後就可再打一刀。咆哮也是好pattern，見到咆哮起手時先往後退，讀秒數他差不多咆哮完就跑->跳->R2狠打一刀。其他招式如後退二連斬、迴轉斬x2等都是假硬直或者很難閃避，千萬不要追擊，極大機會被秒殺。總之原地2連斬和咆哮以外的pattern都是向後翻滾保平安。



5. 「Gud高腳」連環插地兩次->插地斬也是可以安全出手的招式，往後退等Boss使出最後一刀後再跑->跳->R2斬一刀。



6. 最後一個可以安全出手的招式是Boss儲氣->跳上高空->泰山壓頂，看準時機閃開Boss壓下來的攻擊可以打兩刀。



7. 到Boss HP剩2/3左右時有機會舉高劍擺出架式，然後會分歧使用連環突刺或者連續迴轉斬。如果是連環突刺，看準時機往橫閃開之後可以打3~4刀，是最佳的輸出機會；但是一但閃不過，或者看錯起手是出連續迴轉斬的話就很易被秒殺，看你要不要拼，想安全的話就專注迴避不要想反擊這招。



8. Boss HP降至一半之後會為自己的劍上Buff提升傷害，不過招式沒有改變，只是會較多使用突刺，進攻機會減少了但打法還是一樣。基本上最緊要是記著「四連斬後左前避開突刺之後攻擊」，其他招式的閃避靠經驗（堆屍）累積就能漸漸掌握到。



9. 武士因為火力高又可以射箭，要殺接肢貴族後裔不算太難，多試幾次就可以了。



10. 但如果像筆者一樣有強迫症，一定要用「一貧如洗者」（i.e. 一無所有）來打嬴序章Boss，方法也是相同只是容錯率和出手機更少，因為木棍實在太弱了，而且沒有了日本刀的出血，變相要打中Boss更多次才能過關。同時一貧如流者沒有防具，基本上能只被Boss打中一次，中第二刀就會死了。



成功擊倒接肢貴族後裔可以獲得武器「儀式直劍」和「獸紋黃金盾」。儀式直劍如果單手拿時和普通直劍沒有分別，但按下R1+三角就可變成雙劍，攻擊動作也會變成二刀連擊，威力高速度快射程和範圍都不錯，非常好用。而且只需要14敏捷就可使用，大部份職業只要升幾級點少許敏捷就可拿上手玩。

戰技「黃金劍技」可以為武器短時間上Buff，火力進一步提高，同時在Buff期間可以按實R2使出特殊連擊。

如果玩家不幸被接肢「貴族後裔」打敗，就會直接被傳送到初始洞窟，換言之每個角色只有一個挑戰機會，失敗的話就要刪掉角色再來了。希望攻略幫到大家成功殺Boss，人人都有儀式直劍玩。

示範影片（武士）：

示範影片（一貧如洗）：

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