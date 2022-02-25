艾爾登法環Elden Ring攻略 序章Boss「接肢貴族後裔」擊倒方法 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為早期心得攻略及初始地區「寧姆格福」重點必拿道具位置。



唔夠惡兆打？可先去地圖執嘢提升戰力

起始職業推薦：傳統上，玩魂系遊戲都會建議選「一無所有」（Elden Ring中叫「一貧如洗」）：這是因為「一無所有」雖然初始等級最低也沒有裝備，但是人物的總屬性值卻會比其他職業稍高，換言之選「一無所有」就比其他職業多了幾點屬性。

但是來到Elden Ring，所有職業的總屬性值均相同，換言之一貧如洗的屬性點優勢就沒有了。加上Elden Ring的難度比想像中高，同時一貧如洗的早期武器「棍棒」的性能又比以前減弱，以一貧如洗開始真的會有壓力。當然一貧如洗仍然有能力平均、發展自由、洗點轉流派靈活等優點，因此如果自問不怕艱辛，仍然可以選擇一貧如洗開局。

記者自己也選了一貧如洗開局

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但如果對自己的毅力或技術不是那麼有自信，那就十分推薦選「武士」：武士初始敏捷極高，而且出生就自帶打刀和弓，火力非常之高；沒有升過級的武士，一個居合斬可以打出200以上的傷害，非常誇張。而且有弓在很多場合都很方便，能夠將敵人逐個拉出來擊破、又可以射毒箭、睡眠箭等輔助道具，非常強勢的開局之選。

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禮物（遺物）選擇

禮物可選的道具全都能力遊戲中獲得，因此選自己覺得好用的哪個便可，個人建議選黃金種子，效果等如黑暗靈魂中的元素碎片：在任意賜福（營火）使用就可增加聖杯瓶（i.e.元素瓶）的使用次數。

其次石劍鎖匙也是一個選擇，石劍鎖匙等如黑暗靈魂2中的法洛斯之石，可用來打開世界各地被鎖住的門打開隱藏地區，而在初始之地的第一個賜福旁邊就有一個需要用石劍鎖匙打開的門。不過石劍鎖匙很快就能在地上撿到一個、然後在圓桌大廳的商人中也可買到兩個（雖然很貴） ，感覺效益沒有黃金種子好。

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早期鍛造石入手方法：

最快的方法是去「寧姆格福坑道」，可以撿到十多個鍛造石(1)，足夠升一把+3武器（最少都可升到+2）。不過寧姆格福坑道裡的怪物不怕物理攻擊（除了打擊屬性），建議可去圓桌廳堂買把鎚矛才下去。

早期刷魂/錢方法：

本作早期魂（錢）不太好賺，比較安定的方法是在「風暴山丘」刷巨人，掌握好巨人的招數之後不難打，一隻有1000魂。在beta版時還會掉鍛造石，但是正式版中記者刷了十來隻都沒掉，不知道是臉黑還是真的不再掉落了。

骨灰使用方法：

使用骨灰可以召喚NPC靈體為玩家戰鬥；要使用骨灰必須先拿到召魂鈴，隨著主線進度在艾雷教堂的營火會遇到魔女，對話後就會得到召喚鈴。因為還不清楚魔女的確實出現條件，還沒拿到的話就時不時回去教堂的營火看看吧。另外不是所有地區都可召喚骨灰，基本上野外地區才可使用，見到畫面左邊有個墓碑般的紫色icon時就代表能召喚骨灰。至於骨灰則可在地圖各處獲得，主要來自打倒地下城Boss或寶箱。

學習魔法方法：

和測試版一樣，需要在「驛站街遺跡」的地底房間中打倒Boss發狂南瓜頭士兵，救出NPC「魔法師瑟濂」後才能學習魔法。不過相信之後其他地區也會有魔法師NPC。

寧姆格福必拿重點道具：

玩家一開始很快就能在關卡前廢墟取得寧姆格福西邊的地圖，亦可能因此局限了自己的活動範圍在西邊，其實寧姆格福東邊有很多好東西，可以先行拾取再攻略地下城或主線；比較重要的有靈藥聖杯瓶、聖杯滴露、黃金種子和製作筆記等。具體位置可按圖放大：

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