法艾爾登法環Elden Ring快速刷錢攻略 1小時怒刷30萬 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲快速刷錢（盧恩 / 魂）方法，一小時可刷到30萬。



*注意過度刷錢有機會令遊戲強度曲線崩壞、影響原本循序漸進的體驗，請自行斟酌要不刷/要刷幾多

早中期都好缺錢 刷夠錢升Lv買嘢無煩惱

和系列前作《黑暗靈魂3》或《隻狼》相比，《艾爾登法環》在錢（盧恩 / 魂）的收入方面明顯減少了，殺敵 / 打Boss給的魂更少但商店買東西/升級要用的魂卻沒降低，甚至感覺是有所提高，早到中期都經常有不夠錢用的情況。不過最近有人發現了遊戲中的快速刷錢方法，1小時可以刷到30萬魂，無論買東西、強化還是升級都不怕不夠錢用了。

經常出現有東西卻不夠錢買的情況的艾爾登法環

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快刷的方法是「偷雞」直衝往高等級的地區，敵人較強但同時掉落的錢/盧恩也更多，但即使是高等級地區也會有較弱的敵人，只要找出並不停刷這些「高級弱敵」就可快速刷錢。地點是「桂奧爾龍墓」，這個雖然是高等級地區玩家在一開始就能前往，使用在「瑪莉卡第三教堂」附近的傳送門就可直接去到。或者如果玩家有解「死根」的支線，也會被傳送去同一個地點的「野獸教堂」。

即睇艾爾登法環Elden Ring快速刷錢(盧恩)方法一小時快刷30萬：

+ 12

然後一直往南走直到去到「法姆大橋」的賜福（沒地圖也沒所謂），到達後就在這裡狩獵附近的「小矮人」：他們只有1000HP左右，如果玩家等級已經有20~30左右、武器最少有+3的話可以應付。這些小矮人殺一隻會掉1000魂左右，外國攻略的示範影片中2分鐘就殺到十多隻，總計一轉有1萬4千左右，那麼一小時30轉就是30萬了。

不過這個方法很視乎玩家的殺怪能力，如果殺得比較慢、以至反過來被怪打死的話就沒有那麼快了（當然仍比在早期地區打怪快得多）。尤其是不擅長馬上作戰的玩家就會打得再慢。記者用自己50級的角色測試，大概一時只能打到15~20萬左右。

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始終是高等級地區，就算是較弱的敵人也很易秒殺低等玩家

另外還有一個不用自己落手落腳打的刷錢方法，地點就在剛才的大橋附近，在法姆大橋出發過橋、往南走到達「雷恩魔法師塔」賜福然後就可開刷。方法十分簡單，只要在賜福上馬向前方斜坡走，觸發鐵球機關（地上有魔法陣）後馬上掉頭，鐵球便會掉出地圖外。記得是魔法陣一出就要掉頭跑，不然會被鐵球壓死。

大概是因為鐵球也算「敵人」，掉出畫面外的鐵球「死掉」時也會有盧恩掉落，一次有2000魂。只要見到+2000魂後便可以馬上再傳送回去賜福再上馬再跑再刷。

這個方法在熟手之後，以PS5環境計即使將load機時也計算在內，一轉亦只需要25~30秒左右；而刷一次可得2000魂，一小時就是25萬左右，比剛才殺怪的方法安定得多，唯一缺點是作業感十分重相當悶。

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最後是雖然在文首提到過度刷錢有機會令遊戲強度曲線崩壞、影響的體驗，但相對地容易刷錢的方法（雖然不是bug）亦是有機會在將來被官方修改掉，因此要不刷/要刷幾多真的看自己決定了。

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