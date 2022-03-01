艾爾登法環Elden Ring 超強武器名刀月隱月光日本刀入手方法 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下介紹一把相當強力而且十分有型的武器「名刀月隱」入手方法。



魂系傳統「月光」 今集多咗日本刀版

有玩開FromSoftware遊戲的玩家可能都會知道，From的各個不同遊戲裡面都會有一把「月光劍」（Moonlight）武器（不單Dark Souls、Bloodborne，連Armored Core都有），是系列傳統之一。而《艾爾登法環》雖然不是Dark Souls世界觀，但同樣有這「月光」武器，而且是一把又勁又有型的日本刀「名刀月隱」。

名刀月隱取得方法是去「蓋爾坑道」，打倒Boss便能獲得。蓋爾坑道在桂奧爾龍墓地區，不過位置上和寧姆格福十分接近，在遊戲早期就能自行前往。當然裡面的怪物會比初始地區強，去之前要有些心理準備，以及帶打擊屬性的武器（如鎚矛等）。

打通蓋爾坑道就可拿到名刀月隱了。

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名刀月隱需要12力量、18敏捷和23智力才能使用，數值要求相當高；但如果能滿足這些數值，這把是相當值得使用的武器。

即睇艾爾登法環Elden Ring超強日本刀「名刀月隱」取得方法：

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名刀月隱物理和魔法兩邊攻擊力都高，對不怕物理的敵人也能打出一定傷害，同時還有打刀系列內建的出血值，對於血多的Boss時還可以再有出血傷害，火力極強。加上打刀本身的動作就十分優秀，攻速和範圍都十分平衡，不論單手持還是雙手持都很舒服。

物理+魔法+出血，打擊面夠廣

戰技專用居合斬「隙間月影」也十分強力，L2接R1是橫斬+橫刀波可對付群體敵人，L2接R2是直斬+直刀波，威力高之餘擊倒值更高，往往一兩次就可將敵人以至Boss打至倒地可使出致命一擊，相當誇張。唯一缺點就是FP消耗較高。

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值得一提是《艾爾登法環》除了月光日本劍外，同樣有Dark Souls系列經典的「月光大劍」，但是需要解指定NPC的支線任務才可拿到，而任務本身很長且不是早期就能觸發，還是先用日本刀爽一會吧。

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