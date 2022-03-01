艾爾登法環Elden Ring攻略 金色糞金龜入手法 提高盧恩獲得量20% PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲超實用護符「金色糞金龜」入手方法，可提升盧恩（錢）獲得量20%。



金色糞金龜護符提升盧恩獲得量 等於前作銀蛇戒指

在Dark Souls系列中一直都有「貪婪銀蛇戒指」，效果是提高靈魂的獲得量；不過《艾爾登法環》不是Dark Souls世界觀，銀蛇戒指也換了個造型重新登場，就是「金色糞金龜」護符。金色糞金龜護符在遊戲一開局就能前往取得，但是需要擊倒地下城的Boss才能拿到，對於剛創立的角色來說十分勉強，建議可以升到30級左右才去拿取。

金色糞金龜 a.k.a銀蛇戒指

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金色糞金龜護符位於蓋利德地區的「廢棄洞窟」，可以在「奇列姆廢墟」出發，去東南方崖邊的樹根、沿著樹根走到對面岸進入洞窟。不過出發之前記得先準備一把使用戰技「碎步」的武器（必須），最簡單是去圓桌廳堂的商人NPC處買一把匕首。

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這個洞窟內有大量腥紅腐敗毒池，腥紅腐敗效果等於以前的猛毒，中招後會長時間大量損血，再多聖滴露瓶都頂不住。而且這些毒池是深水、會大幅減慢移速，用正常方法根本行不過去。秘訣就是用匕首的碎步來代替步行，因為碎步的位置不會被毒池拖慢，連續使用碎步就可以在毒池中快速移動。

其實就是Dark Souls 3用

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廢棄洞窟內的敵人很強，如果目的只是拿金色糞金龜護符，可以完全不理沿路的敵人和道具直衝王房，具體路線請參見圖輯。

Boss隻是兩隻尊腐騎士，注意這裡死了就要由頭再跑過，盡量不要死吧。請一定要叫骨灰出來幫手，選不那麼易死的如狼（有幾隻）或水母（高血高防）等，到骨灰拖住一隻王後自己再對付另一隻王，收拾一隻後就很簡單了。

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注意Boss房內也有一些腥紅腐敗毒水，近戰會打得較辛苦，如果是法職會輕鬆些。Boss HP很少，每隻只有2200血左右，是30LV左右、武器+3以上的玩家可以應付的難度，當然有+6以至+9就更好。記者因為等級和武器強化較高，很輕鬆就過了，希望大家都1 take過不用跑多次。

金色糞金龜效果是打倒敵人獲得的盧恩量提高20%，對鐵球也有效，帶上此符文去鐵球刷錢一轉有2342盧恩，未知道鐵球刷錢方法的話請見另文攻略。

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