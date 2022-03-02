艾爾登法環Elden Ring攻略 超強護符黃金樹恩惠、強力骨灰失鄉騎士入手法 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲超強護符黃金樹的恩惠、強力骨灰失鄉騎士入手法。



超強護符黃金樹的恩惠 等如前作寵愛庇佑戒指

在Dark Souls系列中有一隻「寵愛庇佑戒指」，效果是提升HP、精力和負重上限，是一隻基本上所有玩家都必定裝備的戒指。來到《艾爾登法環》也有同樣的「新版本」，就是護符「黃金樹的恩惠」，效果同樣為提升HP、精力及負重上限。

黃金樹的恩惠 a.k.a寵愛庇佑戒指，你值得擁有

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這個黃金樹的恩惠在遊戲一開始、玩家離開新手教學洞窟後就可以入手，只是入手難度相當高，如果打算一開局就去拿的話要有心理準備。位置是「邊境英雄墓地」，就是一開始的「漂流墓地」賜福旁邊被霧氣封住的門。開門需要「石劍鑰匙」，如果玩家的初始禮物選了石劍鑰匙的話，1LV即可以挑戰此基地。只是這個無主英雄墓地難度上等如中後期地區，1LV進去會非常困難，請先有心理準備。

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即睇艾爾登法環Elden Ring超強護符黃金樹恩惠&失鄉騎士入手法：

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如果目標只是拿取黃金樹的恩惠，那麼完全不需要戰鬥，只要跑對位置就可以了，詳細路線請參見圖輯。在取得黃金樹的恩惠同一地方還可以得到強力骨灰「失鄉騎士 奧雷格」，是本作中數一數二強的骨灰，但是需要打倒非常強的Boss「腐爛樹靈」才能入手。

拿著個未升過LV的武士去挑戰，被打得不要不要的記者

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打倒腐爛樹靈就可獲得失鄉騎士，但是要有100FP上限才能叫他出來，早期拿了也用不到；而且未強化之前的失鄉騎士十分弱，攻擊力低之餘被打一兩下就會死掉。但是當強化（調靈）之後失鄉騎士就會變得十分強大，甚至可以單挑不少Boss，玩家站在後看他打就可以了。

兩把大劍的騎士，經常能將敵人（包括Boss）打到硬直。

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