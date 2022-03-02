艾爾登法環Elden Ring攻略｜大盧恩使用方法 輕鬆提升全能力+5

艾爾登法環Elden Ring攻略 全能力+5大盧恩使用方法 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已在瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲中「大盧恩」的使用方法，原來不少玩家仍然不知大盧恩要如何才能發揮效果。



大盧恩需要先啟動再食道具才有效果 等如前作「殘火」

每當玩家打倒一位半神（正常第一個都是接肢葛瑞克）後都可獲得一個「大盧恩」，然後玩家可以在賜福處裝備這個大盧恩。然後可能不少玩家都會奇怪明明葛瑞克的大盧恩寫著「提升全能力」，但即使在裝備了大盧恩之後，玩家的能力值仍然沒有任何變化。這是因為大盧恩需要先去特定地點「啟動」後，再使用指定道具才可發揮效果。

獲得完整的大盧恩後才能使用效果

即睇艾爾登法環Elden Ring大盧恩使用方法 提升全能力+5：

+ 8

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要使用葛瑞克的大盧恩，玩家首先需要前往「寧姆格福」神授塔，要在史東薇爾城的傳送門過去，路線請參見圖輯。

完成大盧恩的啟動程序後，在賜福處裝備好大盧恩，然後使用道具「盧因彎弧」後即可獲得大盧恩的恩惠。葛瑞克的大盧恩效果是全屬性值+5，某程度上可說是為玩家提升了40個等級，非常之強。但注意大盧恩的效果在玩家死亡後就會消失，簡單理解就是Dark Souls 3中的「殘火」。

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每個大盧恩都有對應的神授塔，寧姆格福的神授塔只能處理葛瑞克的大盧恩，其他大盧恩就要找到相應的神授塔才能使用了。

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