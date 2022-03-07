快刪！掃 QR code 即偷銀行個資．Android用戶人人自危｜安心出行、電子針卡、各種支付二維碼，香港人生活已離不開QR Code，但別慣了手勢見code就掃，下載QR掃描app更要小心，資訊安全顧問公司Cleafy近日發出驚告，不法之途成功將一種Android病毒「TeaBot」隱身於QR Code掃描器，使用時會竊取用戶銀行資料，至今已有過萬人中招！



更新時追加木馬程式 Google Play機構難防

Cleafy於2022年2月21日報告指出，有一款自2021年出現的新型銀行木馬程式「TeaBot」，竊取手機用家受害者的銀行app憑證及個人資訊。這個木馬程式會假扮成QR Code掃描器手機app，一開始並無任何毒性，成功規避Google Play審查機制。當它要求用戶更新後，系統就會在後門下載附加程式「QR Code Scanner: Add-On」，繼續使用QR掃描app的話，就會中毒！

QR Code掃瞄器app人人都會用，但原來某些藏木馬程式。（Pixabay圖片）

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港區未有中招case 專家提醒別掉以輕心

紅色地區是「TeaBot」受害人最多的地區，次要災區為黃色，暫時香港尚未有人中招。但真的不要掉以輕心，因為Cleafy預計跟「TeaBot」有關的惡意手機app，將會愈來愈多，現在冇問題的app已由60個大增至400個。

其實藏於QR Code掃描器、PDF掃描器的木馬程式不單只「TeaBot」，資訊安全公司ThreatFabric早在2021年12月已發出相似警報，並有多達30萬人下載了以下6款有問題app，全部都有機會改頭換面，再在Google Play上下載到，如果你手機內有以下app，就要馬上處理！

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6款PDF QR 捐描工具內含惡意木馬

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其實Android、iOS都已經可以直接用原生影相app拍攝QR Code，直接跳到相關網頁，並不需要另行下載QR Code app，不過發言機構表示，未來「TeaBot」除了會藏於QR code scanner，還會隱身於各種應用程式內建的二維碼掃描功能中，比如銀行應用程式、保險應用程序、加密銀包等等，小心小心！



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