MHR Sunbreak 魔物獵人崛起 破曉｜冰狼龍．新地區艾爾卡多現身

《Monster Hunter RISE Sunbreak》 Swtich 超大型更新，將定於2022年夏天推出，CAPCOM 本日（3月8日）上架了新一支預告片，有一位設定一改《RISE》獨有的東洋風，的短髮女船長角色現身，大戰RISE新魔物冰狼龍！



三款新魔物．艾爾卡多地區開放

其實冰狼龍早在《Sunbreak》去年12月首發PV片內已有現身，今次新片就看得更清楚，似乎它是一頭喜歡在月夜下出沒的夜行魔物。而除此之外，官網可以看到全三隻新魔物爵銀龍．冰狼龍．鐮蟹的設定圖。整體風格都傾向西洋風，相信與新片尾提及的新地區艾爾卡多有關。

《Monster Hunter RISE Sunbreak》超大型更新，將定於2022年夏天推出。

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三款新魔物

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Amiibo 3體公開

CAPCOM亦公開了新款新設計的《MHR Sunbreak》amiibo公仔，1大2小的爵銀龍、隨從加爾克「爵銀龍X犬」、隨從艾路「爵銀龍X貓」，購買後可以為game內角色追加武器防具，售價未定。

3款《Monster Hunter RISE Sunbreak》Amiibo

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開發商CAPCOM並宣布會在香港時間3月15日晚上10時舉行20分鐘直播，而PV2內亦公布了一些《MHR Sunbreak》的情報：它是《魔物獵人崛起》的超大型DLC，玩家需要先擁有基本主game《MHR》才可以玩。

開發商CAPCOM並宣布會在香港時間3月15日晚上10時舉行20分鐘直播

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