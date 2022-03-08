Android用戶快刪！QR code掃描器／防毒app／PFD Code掃描app內藏惡意木馬 偷你銀行存款個資｜近日，多家資訊安全顧問公司均發出警告，在Google Play平台上有多達10隻QR code掃描器／防毒app／PFD掃描app，均內藏惡意木馬程式，內藏「Sharkbot」及「TeaBot」Android病毒，更以新手法躲過Google Play商店的安全審查機制，隱一旦使用或更新程式，不法之徒即可竊取用戶的銀行資料，令你存款一掃光！當中有款「防毒app」已有5萬人下載，總受害者多達30過萬人！



病毒扮防毒app 掃毒即中毒

NCCGroup個資保安公司發表研究報告，一款名為「SharkBot」的新型木馬病毒，成功規避了Google Play安全審查機制，藏身於多款手機防毒app。原生app內無病毒，但軟件會要求用家update，下載更新後就開始截看用家的短訊，hack入網上銀行帳戶，竊取登錄憑證！之後再利用自動轉帳轉移受害者的存款，防不勝防。

Android平台的防毒軟件五花百門，下載使用前應多看看網民評價。（示意圖／非文中提及之有問題app）

即睇4款有問題手機防毒app名單

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6款PDF QR Code掃描工具內含惡意木馬

此外，Cleafy於2022年2月21日報告指出，有一款自2021年出現的新型銀行木馬程式「TeaBot」，這個木馬程式會假扮成QR Code掃描器手機app，它要求用戶更新後，系統就會在後門下載附加程式「QR Code Scanner: Add-On」，繼續使用QR掃描app的話，就會竊取手機用家受害者的銀行app憑證及個人資訊。此外，資訊安全公司ThreatFabric早在2021年12月已發出相似警報，有多達30萬人下載了以下6款有問題app，如果你手機內有以下app，就要馬上處理！

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其實Android、iOS都已經可以直接用原生影相app拍攝QR Code，直接跳到相關網頁，並不需要另行下載QR Code app，不過發言機構表示，未來「TeaBot」除了會藏於QR code scanner，還會隱身於各種應用程式內建的二維碼掃描功能中，比如銀行應用程式、保險應用程序、加密銀包等等，小心小心！



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