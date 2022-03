艾爾登法環 Elden Ring 叫好叫座,全球遊戲網一至打滿分,相信被奉為Open World 動作RPG神作應該無人有異議,更開始有「From廚」(即是製作商From software 的信徒)開始提出「終於有game超越到《薩爾達傳說:荒野之息》(BOTW/The Legend of Zelda: Breath of the Wild)!」,即引來任豚(豚有負面意思,指一些只玩Switch合家歡作品,覺得任天堂作品就是世界頂點的人)開火,人類總是喜歡看引戰文,即睇兩派網文回應。



開放世界神作的「世代交接」

事源其實是日本網頁「My Jitsu」刊登了一篇引戰文「Elden Ring大穫讚賞!某名作game已過氣?Open World遊謝的世代交接!」指《Elden Ring》推出後即被全球玩家捧為神作,但《薩爾達傳說:荒野之息》的玩家卻想不到的的反應激烈。

網頁表示,《薩爾達傳說:荒野之息》同樣是一款得97分的名作,5年前亦被指為Open World遊戲定下了新一代指標。《Elden Ring》出現後,自然有網民將之作比較,表示開始覺得《ER》令人更投入,武器、敵人、技能都更豐富,冒險元素也超越了《BOTW》。

文中整合了Elden Ring的優點:

-放棄照顧入門者,以魂系一貫高難度打法吸引玩家。遊戲製作出色,所有冒險地圖都是無縫交接、一氣呵成。



-《艾爾登法環》的故事世界觀,由《權力的遊戲》小說原作者佐治·R·R·馬田編寫,滿滿的北歐神話味。



Metacritic整合全球遊戲網評分(PS5版)高達97分,是自《GTA V》以來的新高。



任天堂信眾亦出口反擊:「ER點可能咁高分,一定係BOTW好。」「BOTW才會成為名留青史的神作。」而且又打開口牌:「《BOTW2》2022年內推出,到時一定會打敗《ER》」

即睇網民留言回應,點睇ER vs BOTW

正如《千與千尋》的fans無法接受票房收入被《鬼滅之刃:無限列車篇》超越了,每次有這類炎上罵戰(《原神》推出時也被視為BOTW的copycat,現時銷量收入都超越後者),其實都證明遊戲界有新血、新話題。

不過記者覺得最一針見血的意見是:「《地平線2》?呢度冇人識你呀!」

事源 《地平線2:西之絕境》的高級任務設計師Blake,在twitter跟業內同事討論《艾爾登法環》,認為此作完全沒做好任務設計,憑什麼可以得到Metacritic的97分高分,感到很不公平。被網民恥笑他是眼紅《ER》叫好叫座。(笑)

