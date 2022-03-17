HG神龍高達／雙龍高達｜《W高達》五子的HGAC模型版，等了三年又三年，仍然是5缺1，獨欠張五飛的神龍高達。近日，BANDAI終於良心發現，宣布推出HG神龍高達！各模型、高達討論區都出現大量meme圖，氣氛熱烈！同場睇RG勇者王、HG龍神號，全部都好吸引！



懷疑BANDAI刻意開玩笑

不知原因為何，BANDAI情願在Build Diver系列搞些改版「激炎型雙頭龍高達」，卻怎都不肯出最基本的神龍高達！3月10號左右，BANDAI公布了新一個年度4月起的模型新品發布會，終於！BANDAI宣布推出要推出龍神……號！對，是HG版《魔神英雄傳》的龍神號模型，而不是神龍高達的模型…網上忽然出現大量惡搞爛gag，笑五龍可以改為駕駛龍神丸，都是龍不用分那麼少。而正當人人都恥笑五飛沒高達用時，BANDAI卻在翌日公開了真正的HG版神龍高達！可想而知，BANDAI根本是刻意開個玩笑，令新作的注目度大大提高，免費做宣傳，識玩！

而當中最爆笑的，都要數躺著也中槍的《Hunter x Hunter》古勒比加了，HG神龍高達都推出了，他仍然未下船。

網民無論是不出神龍高達、推出神龍高達，也很落力搞GAG圖。

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因為張五飛在《W》五子中都算是性格最別扭，人氣最低的一位，長時都被高達迷用來搞爛gag，所以BANDAI一直不肯為他的愛機推出HG模型，其實早就懷疑是一個搞話題的「炎上商法」玩法，所以今次終於推出，網民都一呼百應齊齊出po、出改圖：

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好了，gag圖看完，再來看看2022年4月起，BANDAI公開了甚麼新款模型吧！

HG 《新機動戰記W高達》神龍高達／雙龍高達 TV版（2022年9月／1650日圓）

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雖然BANDAI食玩SMP系列已推出了很多款《勇者王Gaogaigar》的角色食玩模型，今次由Hobby部正式以RG規格去開發勇者王Gaogaigar，仍然吸引力十足。而Twitter更流傳一單笑料，日本的模型店為防排隊黨掃貨，訂貨時必須要唱出整首《勇者王誕生》主題曲，證明自己是真飯！2022年9月／6600日圓

RG 勇者王 Gaogaigar（2022年9月／6600日圓）

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BANDAI推出了不少《魔神英雄傳》的SD原版figure，但模型應該是沒有版權，一直都沒有消息，想不到竟然會來一隻真實比例的HG龍神號。2022年7月／5500日圓

HG《魔神英雄傳》龍神號／2022年7月／5500日圓

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日本東北部地區在當地時間3月16日23時36分左右，發生了黎克特制7.3級地震，我們為災情中的死傷者祝福，同時來看看日本動漫迷家中的收藏，在地震後的「災情」。除了高達模型、遊戲光碟掉到一地也是，有位One Piece迷家中的等身大路飛，竟然得到新的「果實能力」……全文在此：日本地震玩具災情｜高達屍橫遍野24張慘照 等身大路飛獲得新能力