近年Apple手機取消附贈充電器和耳機　環保舉動卻多掙500億元

根據每日郵報報道，有專家分析，蘋果取消耳機和充電器的做法總共節省了至少500億港元。自iPhone 12系列發布開始，蘋果為了環保取消附贈充電器和耳機，iPhone 13系列更進一步，連包裝盒的包覆式塑料膜也取消了。根據蘋果的官網顯示，這幾項措施減少了600噸塑料。
值得一提的是，由於新iPhone的手機包裝盒體積更小，其運輸成本降低了40%，有分析師指出，蘋果每賣出一部iPhone就可以節省35美元。
但是蘋果在取消配件以及減少塑料使用的同時，手機的價格並沒有降低，大部分消費者不得不花費另外的錢購買充電器和耳機。
大家怎麼看待手機廠商做環保這件事呢？
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