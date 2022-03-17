iPhone 14 Pro最新渲染曝光　藥丸屏顏值進化　其他新意欠奉

近日，外媒91Mobiles放出了iPhone 14 Pro的最新CAD渲染圖。該機不僅取消了劉海凹槽，機身正面的「藥丸」挖孔看上去也更為簡約、亮眼。
這顆小小的藥丸挖孔容納了Face ID傳感器以及自拍鏡頭，頂部邊框集成了揚聲器，電源鍵位於機身右側，音量開關、靜音撥鍵、SIM卡插槽位於機身左側。
外媒傳出的iPhone 14 Pro渲染圖片，除了劉海消失外，其他與iPhone 13 Pro相似。
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渲染圖機身背部與iPhone 13 Pro完全一致，後攝模組包括三攝、閃光燈以及傳感器，機身四周有天線切口，底部有揚聲器、麥克風以及充電接口。
之前曾有消息曝光iPhone 14系列僅有Pro/Pro Max版本搭載A16仿生晶片，標準版本將搭載加強A15。我們會持續為您帶來這個系列的最新消息。
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