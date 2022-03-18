路飛覺醒｜連登仔推斷他的真正能力｜《One Piece 海賊王》故事講少年路飛誤吃了「橡膠果實」（Gum-Gum Fruit），身體變得如橡膠般富有彈力，並開始尋寶大冒險。但作者尾田榮一郎在最新一期漫畫連載中，公開了一個鋪陳25年的真相！「橡膠果實」原來只是假名！路飛真正的能力即將覺醒！連登討論區也開始熱議路飛的真正能力是甚麼！



它根本不是橡膠果實

在新一期《OP》中寫出了驚人真相，原來橡膠果實只是假名，它其實隱藏著極強的真正能力，但未公開。有人推錯，當年海賊王D羅渣正是吃了這棵果實，海軍／世界政府為了防止再有人服用，才會動用到cp9護送、作個假名想瞞天過海。想不到卻被紅髮劫走，再誤打誤撞被路飛吃下。

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世界政府為防再有下代海賊王誕生，特別為那品種的「惡魔果實」改了另一個名字，希望它消失在歷史中……

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如果路飛吃下的不是橡膠果實，那為何他又會擁有橡膠一樣伸縮自如的身體？後來學會武裝色霸氣，又能夠將橡膠變得如金屬一般硬。連登動漫台一班網民就研究了，路飛真正的能力是甚麼：

石油果實？連登動漫台研究路飛真正能力

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再來看一看日本方面One Piece劇情分析YouTube片整合出來的路飛能力推定，更發現作者尾田榮一郎，原來由25年前第一話開始，就已經鋪好伏線：

鋪線鋪了25年 究竟路飛真正能力是？

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也有網民細心分析這個新設定是做爛了故事的後設設定，並非一開始已經計劃好。感覺就有如《龍珠》後期要打外星人，就設定到悟空可以變身成超級撒亞人那樣，是因為敵人設定愈來愈強，只能將主角能力更新，故事才能繼續寫下去：

不過單純以fans睇故事角度去想，如果路飛真的就是Joy Boy，可以氣化成「易燃氣體」，只要撒波為他點火，那兩兄弟一同使出艾斯的火拳也不無可能！真的非常期待最入最後大直路結局的《One Piece》劇情發展。希望作品有個靚結尾，不要爛尾。

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