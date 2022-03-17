艾爾登法環Elden Ring推1.03改版　仿生淚滴、凍霜踏地等戰技修改

《艾爾登法環》在今日於 PC/PS/XBOX 版本同步推出 1.03 更新，除加入一位新的 NPC 外，針對「狄亞羅斯」、「涅斐麗」、「肯尼斯海德」與「門衛葛托克」 4 位角色支線任務添加新的階段性內容，地圖也加入了新功能協助玩家記錄已接觸到的可互動 NPC。



本次也針對不少 Bug 進行修正，而其中不少熱門玩法所採用的相關技能都在本次的更新中獲得修正，「黃金樹大盾」的戰技「黃金式奉還」已不會在沒有吸收傷害的狀態下發動，單純透過禱告或是道具自殘來觸發戰技無損連發的玩法已無法生效。

《艾爾登法環》1.03 改版，大幅修正Bug外，讓遊戲更平衡。

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