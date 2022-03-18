3.18世界睡眠⽇，活用iPhone、Apple Watch 4種睡眠功能，晚晚有覺好瞓！人人生活壓力大，加上天氣變化、潮濕氣候、手機不同社交平台的轟炸，香港人想有覺好瞓並非易事。iPhone、Apple Watch用家不妨學懂以下4招，獲得安睡良方。



香港人壓力大，無論工作、家庭、天氣變化、社交平台的轟炸等，或因現時疫情關係而令每晚難以安眠，其實大家如果有iPhone或Apple Watch，只要學懂以下4招，如活用「睡眠專注模式」與「夜覽模式」、Apple Music、Apple Watch 睡眠追蹤 和HomeKit 佈置專屬睡眠場景，都可以有效令用家晚晚「有覺好瞓」。

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現今香港人想有一晚安眠並不易，活用iPhone及Apple 4種睡眠功能，獲得安睡良方。（資料圖片）

第1招：iPhone「睡眠專注模式」與「夜覽模式」



iOS 15 新加入的「專注模式」可以讓⽤家因應專注度所需，⾃訂通知與來電，當中「睡眠專注模式」會擋下所有推送與來電，並向對方示意⽤家沒空，只有允許⼈來電與推送可以直達⽤家，其他關推送都會在⽤家關閉「睡眠專注模式」時顯示。

想利用iPhone閱讀或聽⾳樂有助入眠，「睡眠專注模式」內可⾃訂前往該 app 的捷徑。⽤⼾亦可透過啟動「夜覽模式」，容許 iPhone 根據時鐘與地理位置，在⽇落時⾃動將顯示器顏⾊轉換成偏暖⾊調，減低藍光對眼睛刺激，有助入睡。

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第2招：Apple Music 上的催眠⼤師 Max Richter



以創作助眠⾳樂為志業的傳奇作曲家Max Richter 打破以往對音樂的觀念，在睡眠神經學專家 David Eagleman 協⼒下創作，2015 年推出的了催眠神作《Sleep》。收錄 30 ⾸變奏曲的《Sleep》總時長達 8.5 ⼩時，每分鐘 40 拍的慢節奏下，穿插多變樂⾳質感，有效引導聽眾入睡。

《Sleep》試聽連結：按此

除此之外，Apple Music 上有專為解壓、放鬆和入眠編製的舒眠歌單，《舒眠之聲》、《舒眠節拍》、《淅瀝雨聲》、《愜意鋼琴》和《純粹‧Spa》最備受追捧。

舒眠之聲：按此

舒眠節拍：按此

淅瀝雨聲：按此

助眠冥想：按此

助眠⾳浪：按此

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第3招：Apple Watch 睡眠追蹤



⼀般⼈難以精準掌握睡眠數據，而Apple Watch的「睡眠」 app 正可幫助⽤家每晚實時監察睡眠狀態。Apple Watch 運⽤內置的加速感應器，偵測呼吸等細微活動，綜合分辨入睡和甦醒狀態；每天早上，⽤家即可於 Apple Watch 或 iPhone 的「健康」app 查看睡眠分析圖，並了解⾃⼰過去⼀星期的睡眠狀況及其他健康數據。

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第4招： HomeKit 佈置專屬睡眠場景



iPhone 「夜間模式」只要家居配備的了兼容適應性燈光功能（Adaptive lighting）的燈具（如Nanloeaf Essentials 智能燈膽），可透過 Siri 將居所佈置成「夜間模式」，入夜後把燈具⾊調轉成暖⾊，上床時播放舒眠⾳樂，入睡時關燈等。

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