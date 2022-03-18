高達模型盆栽情景｜高達模型是自由的，素組、上色、四出掃貨、上網po盒曬戰利品，人人享受的方法都不同，沒有誰更高尚。日本就有位twitter用戶，簡單利用高達模型、扭蛋，配合日式盆栽製作令人看得的舒適、心靈得以放鬆的模型情景，真是很另類的玩法。



有故事性與生命力的高達情景

在疫情下，可以在家中慢慢享受製作樂趣，其中也不必一定要死追些貨量不足，被炒得很貴的款式，好像這些日本玩家cmajortriad，他只是用沒有人買的高達頭Gundam Head扭蛋，手塗舊化後配上日式盆栽製成別出心裁的Gundam情景，感覺就如戰爭終結後，高達被埋藏在土地中，在高達頭上漸漸長出大樹，真正的花朵枝葉充滿生命力。令人想起《Gundam 00》電影版的結尾，00Q身上長出鮮花一幕，令人聯想到淡淡的反戰意識！

高達模型盆栽情景（＠cmajortriad Twitter圖片）

👉日本地震玩具災情｜高達屍橫遍野24張慘照 等身大路飛獲得新能力

在戰爭中爭取到片刻休息的渣古先生，有點擬人化的風味，不要用軍事性的眼光去批評其真實性，單純欣賞一下，很賞心悅目。



高達模型盆栽情景（＠cmajortriad Twitter圖片）

👉1MORE Piston Buds Pro藍牙耳機4百玩降噪｜附消委33無線耳機評測

cmajortriad也不單只玩高達模型，細看他的twitter，各式各樣的小人型、動漫食玩扭蛋，信手拈來都能創作出動人的小擺設。這一盤則用了《星球大戰》死亡星模型去做，球體只作簡單舊化，半埋在盆栽泥土中慢慢養出新葉，將模型與盆栽融為一體。



模型盆栽情景（＠cmajortriad Twitter圖片）

+ 13

同場加映：HG神龍高達模型終於推出｜網民勁玩五飛meme圖：古勒比加仍未下船

HG神龍高達／雙龍高達｜《W高達》五子的HGAC模型版，等了三年又三年，仍然是5缺1，獨欠張五飛的神龍高達。近日，BANDAI終於良心發現，宣布推出HG神龍高達！各模型、高達討論區都出現大量meme圖，氣氛熱烈！同場睇RG勇者王、HG龍神號，全部都好吸引！👉👉看全文：HG神龍高達模型終於推出｜網民勁玩五飛meme圖：古勒比加仍未下船