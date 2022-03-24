消費券2022｜有傳4月7日將派發第一筆5000蚊電子消費券（兩期合共10,000元），希望刺激經濟；玩具迷準備好用這5千元訂購甚麼心頭好未呢？送上20款推介4月可以購買、預訂的高達Metal build、figure、合金、LEGO。



電子消費券｜上網訂未推出新玩具

不少本地的玩具網店，以及門市都能使用TAP N GO或者八達通，記得在2021年，記者自己都是使用5千元電子消費券，成功上網訂購一些尚未推出的玩具Figure，並在接下來幾個月自費附清尾數取代，變相每件玩具自付金額都比較少，可以玩更多款式，馬上看看4月預訂的figure款式。

陳茂波／香港特別行政區財政司司長（HK01圖片）

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20款必買玩具Figure推介

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【01】MODEROID 《魔動王》超級地隱俠／水捲俠／風飄俠



風評不俗的好微笑MODEROID模型系列《魔動王》，加推劇中3款升級版主角機，配色及分色更豐富，也有劍、長槍、弓上使用的火、水、風特效件配送。（售價：每隻4,800日圓／發售日期：22年10月）

MODEROID 《魔動王》超級地隱俠／水捲俠／風飄俠

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【02】METAL BUILD 機動戰士高達00 Gundam Devise Exia



《高達00》出極仍然有新版，今次是為出玩具而原創的「實驗機」，EXIA會加裝巨型的背包GN Devise Backpack，還有一把大型GN Sword，不過METAL BUILD的店頭發售款式，一般會比較少開訂，見到可信任的大鋪開訂，就好趁機會pre-order。（22年10月／22,000 日圓／約$1,800）

METAL BUILD 機動戰士高達00 Gundam Devise Exia

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【03】RIOBOT 變形金體《天元突破》紅蓮螺巖



千值練RIOBOT版《天元突破》已經是十年前舊模，他們推出了一款全新、可以將卡米拉兩兄弟使用的紅蓮、螺巖兩部機變型合體，細節豐富。已經接受預訂，12月附尾數就可以返回家慢慢玩。（12月發售／32,000 日圓／約$2,300）

RIOBOT 變形金體《天元突破》紅蓮螺巖

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高達模型Gundam Gunpla 是近年最多人搶購的玩具，不少款式被炒貴近百元仍然被爭相搶購。最近深水埗一間模型名店，女店主慘被搶購人潮弄至流血，連登仔發文表示極度憤怒，此風不可長！👉全文在此👉：盲搶高達模型樂極生悲｜女店主慘被弄傷 不想迫人不助炒風有方法