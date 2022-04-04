Tiny Tina's Wonderlands 小蒂娜的奇幻樂園 入門貼士 職業 / 技能點｜《Elden Ring》也完得七七八八吧，如果你想找下一款遊戲，2K以《Borderlands 3》系統改篇而成的外傳（可稱為3.5集）小蒂娜的奇幻樂園 (Tiny Tina's Wonderlands)，以劍與魔法屠龍主題去玩FPS，動作RPG元素豐富，即睇新手入門心得。



雙職業技能

《小蒂娜的奇幻樂園》的主角Tiny Tina，從《Borderlands 2》就開始出場，當年也有推出《Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep》DLC。今次2K索性以小蒂娜為主角、推出獨立作品，照樣是《龍與地下城 D&D》風格、劍與魔法冒險遊戲。

《小蒂娜的奇幻樂園》Tiny Tina's Wonderlands 新手入門心得

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創作角色 元素豐富

玩家並不是操作Tiny Tina戰鬥的，你需要製作原創角色，game內的AVATAR系統都幾豐富，眼耳口鼻鬍鬚睫毛紋身化妝、出身種族樣樣都要set之後就要分配基本能力點到6個選項中：

6個基本能力點分配選項：



力量 –攻擊傷害率



敏捷 – 基本暴擊率



智力 – 魔法冷卻速度



智慧 – 狀態效果傷害率



體格 – 最大生命值／盾防



協調 – 主動技能冷卻速度



6大職業邊個最易用？

玩家最多可選擇兩種起始職業：包括狂霜戰士、馭龍勇士、墳墓之子、妖術金槍客、孢子遊俠或刀劍術士，早期只可以選一個職業的技能戰鬥，要後期才可以解鎖第2職業欄位。

+ 2

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雙職業系統 謹慎規畫

你最多可以用雙職業共4技能：包括2個主動技能、2個被動技能。主動技能回氣很快，在戰鬥中非常重要，一次戰鬥可以多次使用，能夠幫你扭轉局勢。每升一級可獲一點技能點。

雙職業系統 謹慎規畫

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升錯技要用錢修正

留意整個遊戲收集到的技能點，不足以升爆兩個職業的skilltree，使用前要謹慎規畫一下，行錯路就要花錢去快速換裝站重置技能。想解鎖第二職業技能，要先完成一次主線劇情任務。留意挑選第二職業後，主要職業就算花錢也無法變更，行動前要上網多看看玩家心得，三思後行。

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始終是隻射擊game 遠戰為本

遊戲舞台跟自由度都好大，你可以在任務戰鬥中連線／分割畫面4打，但留意只有PS5/Xbox series X/S才可以單機4打、上世代機雙打。開始合作前可以設定是公平分享道具，還是自然掉落鬥搶。

雖說是劍與魔法世界，此作始終是改自Borderlands，主要攻擊都是以槍械和法術等遠程為主，你亦可以安排一些近戰武器在儲物欄，忍不住上前衝，又或是敵人突擊埋身，都應做定準備。近戰重點是要了解各種武器的打擊判定、不要打空氣，重擊可以打退對手，給予你空間調整、上子彈，非常重要。

以上就是《小蒂娜的奇幻樂園》的初心入門介紹，希望幫助到大家開心玩game。

平台：PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Steam

標準版：＄468／全面進化版＄548／混亂偉業版＄628



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