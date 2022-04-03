Disney+ 4月上架作品名單｜除了《 月光騎士 Moon Knight 》，今個月D+上架了大量各地新片如九把刀的《月老》以及他的舊作《那些年》，同場還有奧斯卡影后作品《神聖電視台》，以及「神奇女俠」Gal Gadot 姬嘉鐸演出的《尼羅河謀殺案》



尼羅河謀殺案（Death on the Nile）／4月20日上線

由「偵探小說女王」克莉絲蒂名作改篇之電影，有「神奇女俠」Gal Gadot 姬嘉鐸演出，影片在英國及埃及取景，因疫情延後兩年終於在Disney+串流上映，故事是名作《東方快車謀殺案》的續集，大偵探白羅要在神秘的尼羅河調查謀殺案。

《尼羅河謀殺案》有「神奇女俠」Gal Gadot 姬嘉鐸演出

西城故事（West Side Story）／已經上線

港名《夢斷城西》，是1957年知名百老匯歌舞劇第二次拍成電影，故事改篇自《羅密歐與朱麗葉》，分屬白人幫派噴射幫男主角Tony及黑人幫派鯊魚幫的女主角Mario一段悲戀，更榮獲今屆奧斯卡最佳女配角獎。

《西城故事》

全10部Disney+ 4月上架作品

+ 5

Marvel 4月最新原創劇集《月光騎士》

（全6集／逢星期三上架）

漫威（Marvel）電視劇集《月光騎士》（Moon Knight）已經播出了一集，之後每星期三更新1集（各約40分鐘），奧斯卡依撒（Oscar Isaac）扮演一位擁有多種人格，並有幻聽幻覺等精神問題的異色超級英雄Moon Knight。

《月光騎士》3月30日起於Disney+串流平台上首播（marvel網站圖片）

《月光騎士》（imdb圖片）

Disney+ 4月新電影名單

．尼羅河謀殺案／Death on the Nile

．毒心術／Nightmare Alley

．西城故事／West Side Story

．靈魂樂之夏／Summer of Soul

．神聖電視台／The Eyes of Tammy Fay

．濁水漂流／Drifting

．除暴／Caught in Time

．月老／ Till We Meet Again

．詭扯／Treat or Trick

．那些年，我們一起追的女孩／You are the Apple of My Eye