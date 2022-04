Disney+ 4月上架作品名單|除了《 月光騎士 Moon Knight 》,今個月D+上架了大量各地新片如九把刀的《月老》以及他的舊作《那些年》,同場還有奧斯卡影后作品《神聖電視台》,以及「神奇女俠」Gal Gadot 姬嘉鐸演出的《尼羅河謀殺案》



尼羅河謀殺案(Death on the Nile)/4月20日上線

由「偵探小說女王」克莉絲蒂名作改篇之電影,有「神奇女俠」Gal Gadot 姬嘉鐸演出,影片在英國及埃及取景,因疫情延後兩年終於在Disney+串流上映,故事是名作《東方快車謀殺案》的續集,大偵探白羅要在神秘的尼羅河調查謀殺案。

《尼羅河謀殺案》有「神奇女俠」Gal Gadot 姬嘉鐸演出

西城故事(West Side Story)/已經上線

港名《夢斷城西》,是1957年知名百老匯歌舞劇第二次拍成電影,故事改篇自《羅密歐與朱麗葉》,分屬白人幫派噴射幫男主角Tony及黑人幫派鯊魚幫的女主角Mario一段悲戀,更榮獲今屆奧斯卡最佳女配角獎。

《西城故事》

全10部Disney+ 4月上架作品

+ 5

Marvel 4月最新原創劇集《月光騎士》

(全6集/逢星期三上架)

漫威(Marvel)電視劇集《月光騎士》(Moon Knight)已經播出了一集,之後每星期三更新1集(各約40分鐘),奧斯卡依撒(Oscar Isaac)扮演一位擁有多種人格,並有幻聽幻覺等精神問題的異色超級英雄Moon Knight。

《月光騎士》3月30日起於Disney+串流平台上首播(marvel網站圖片)

《月光騎士》(imdb圖片)

Disney+ 4月新電影名單

.尼羅河謀殺案/Death on the Nile

.毒心術/Nightmare Alley

.西城故事/West Side Story

.靈魂樂之夏/Summer of Soul

.神聖電視台/The Eyes of Tammy Fay

.濁水漂流/Drifting

.除暴/Caught in Time

.月老/ Till We Meet Again

.詭扯/Treat or Trick

.那些年,我們一起追的女孩/You are the Apple of My Eye