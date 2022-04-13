將iphone變成手提遊戲機？　Apple申請全新專利透露正開發這產品

Apple 近年來在遊戲產業上的發展可說是野心十足，除了狂推自家的遊戲訂閱服務 Apple Arcade 外，現在更要研發自家的遊戲手把，讓手中的 iPhone 和 iPad 能夠瞬間變身成掌上型遊戲機，提升玩家的遊戲體驗，就如同 Nintendo Switch 的概念般。



根據外媒 Patently Apple 報導，Apple 在歐洲申請的新專利中，包括了正在開發的 3 款遊戲手把，可以將其套用在 iPhone 和 iPad 上，這會不會太狂了，看了就好想買啊！

點擊圖片看Apple設計的3款遊戲控制手把。

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3 款不同類型的 Apple 遊戲控制手把！

整個專利文件多達 266 頁，裡面指出共 3 種遊戲手把，其中一款像是 Nintendo Switch 的 JoyCon 一樣，能夠裝置在螢幕的左右兩側，而且包括不論是橫放或是豎放都能夠隨意組合，全看遊戲的適配性。另一款則是除了基本的操控按鈕外，中間還多了一塊輔助螢幕，看似還能夠進行打字，組合起來就像是 Nintendo 3DS 般。最後則是傳統的無線遊戲控制柄，只不過中間有一個控制滑塊，可以將手柄切換至不同的操控模式，例如玩遊戲、接電話、回復短信或者是 email 等。

屆時將「重新定義」遊戲手把？

雖說如同這樣連接智慧型手機或平板裝置的遊戲手把，早已經推出於市面上一段時間，但似乎由於手遊的遊玩風格以及適配性，這樣的連結裝置好像並未受到大眾的喜愛，而 Apple 這時才申請專利似乎也有些稍晚了，不過就 Apple 過往發布產品的情形而言，Apple 總能將看似爛大街的概念玩出新花樣，並「重新定義」該產品，相信若是由 Apple 的團隊親自出馬設計，屆時肯定會讓大家們眼前一亮，畢竟 Apple 就是品質保證啊！

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