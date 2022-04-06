官方4月1日宣佈《艾爾登法環 2》延後　竟是因為這人還沒打贏惡兆

由角色扮演動作遊戲《黑暗靈魂》、《血源詛咒》系列團隊 FromSoftware 開發，以製作遊戲難度超高聞名，頗具「善意」的遊戲製作人宮崎英高，聯手《冰與火之歌》原著小說作家喬治·R·R·馬丁（George Raymond Richard Martin）推出的全新力作《艾爾登法環》，從 2 月推出至今，已經在 Steam 上蟬聯 6 週的銷售冠軍，令人不得不讚嘆該遊戲的魅力，這氣勢簡直無人能敵，大家也都已經紛紛在敲碗續作何時會推出，不過官方在日前卻宣告《艾爾登法環 2》將會延後推出，原因是喬治·R·R·馬丁還沒打贏惡兆妖鬼馬爾基特。



官方表示在製作完《艾爾登法環》後，便盡快地想製作《艾爾登法環 2》，只不過喬治·R·R·馬丁表示自己在打敗惡兆之前，拒絕與團隊開會，每次找他時，喬治·R·R·馬丁都只回覆：「遺忘那愚昧的野心。」。惡兆妖鬼馬爾基特是初級的幾個 Boss 之一，對於新手來說非常的具有挑戰性，加上馬丁堅持用初級的角色與其對戰，難度更是加大，他表示：「如果不能玩好這個遊戲，我的名字根本不配出現在裡面！」，官方甚至考慮弱化惡兆來幫助馬丁打贏，結果在他聽到別的 Boss 被弱化時，馬上切斷自己的網路並告訴英高：「不需要你可愛的幫助。」

愚人節當天，官方突然宣佈有關《艾爾登法環 2》的消息。

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得知此消息的玩家們先是驚奇的表示：「原來不先發 DLC，而是直接製作 2 代嗎？」，再對喬治·R·R·馬丁的行為感到啼笑皆非，不過值得高興的是這一切只是愚人節開的玩笑，但同時也令人感到失望，《艾爾登法環 2》竟然只是假消息？希望官方不是單純地說笑而已，大家對於續作的期盼可是不容小覷的啊！

雖然大部分人應該還在卡關當中吧（笑）？但這次的玩笑開的可說是相當高級，一邊讓喬治·R·R·馬丁一本正經的搞笑，順便諷刺製作人宮崎英高喪盡天良的關卡難度設計，也是替玩家們報了一箭之仇！