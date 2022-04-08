《Tomb Raider》新作以Unreal Engine 5開發　畫面如電影般高品質

日前製作出《巫師》系列的 CD Projekt RED 才宣布將拋棄自家開發引擎 REDengine，改為使用 Epic Games 的 Unreal Engine 5 遊戲引擎來開發續作，熱門動作冒險遊戲《Tomb Raider古墓奇兵》的製作公司晶體動力（Crystal Dynamics）也於近日宣告，下一代的《古墓奇兵》系列新作也將使用 Unreal Engine 5 作為開發引擎，距離上一款 2018 年推出的作品《古墓奇兵：暗影》，也已經過了將近四年的時間，終於又可以看到火辣尋寶美女「蘿拉」闖蕩在各大古蹟間啦！



由 Epic Games 開發的 Unreal Engine 是遊戲界數一數二受歡迎的商用遊戲引擎，電影戲劇近年來也紛紛使用其做為製作工具之一。兩年前宣布將推出 Unreal Engine 5 後，就受到許多遊戲開發者的期待，人物的動作細節以及自然景色的各式風貌都將更加得栩栩如生。

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此次新一代的視覺效果的技術，如全動態全局照明 Lumen ，還有用於創作大量幾何細節的 Nanite 等，都強大的令人不由得讚嘆。稍早時間 Epic Games 終於正式發表了 Unreal Engine 5，也代表著未來遊戲品質大大的提升。

晶體動力（Crystal Dynamics）也發佈了影片祝賀 Epic Games 此次的發表，該系列製作總經理 Dallas Dickinson 向玩家們表示將著手製作《古墓奇兵》的新作品，並為了能夠打造出有如電影般的動作與遊玩體驗，決定使用 Unreal Engine 5 做為遊戲引擎來開發，Unreal Engine 5 無疑把遊戲產業的開發帶到了全新的境界，對此他們也感到相當興奮與驕傲，期待更加優異的畫面表現與遊戲動態細節，希望能夠帶給玩家更加好玩有趣的《古墓奇兵》，等不及與玩家們正式相見了！

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