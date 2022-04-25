PlayStation Plus升級版服務提前推出　在這天香港玩家便可使用

索尼互動娛樂（SIE）預定 6 月推出 PlayStation Plus 升級版服務，宣佈提前 5 月 23 日於包含香港、台灣在內的亞洲特定市場搶先推出，而日本將於 6 月 1 日、美國則於 6 月 13 日、歐洲 6 月 22 日陸續推出。



此外 PlayStation NOW 雲端串流服務將新增 30 個地區，包含保加利亞、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、馬爾他、波蘭、塞浦路斯、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞，以上地區皆可搭配服務同步開放，提供 PS Plus 尊貴會員方案。

PlayStation Plus升級版服務提前推出，5月23日香港玩家便可使用到。

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