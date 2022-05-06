《Switch Sport》玩家發揮創意想像力惡搞　對抗任天堂NG禁語機制

家庭聚會運動遊戲《Nintendo Switch 運動》已於4月29日正式發售，因本作支援網路連線遊玩，允許玩家和來自世界各地的人互相競爭，但近日在美國論壇Reddit上有部分用戶希望任天堂能夠改進髒話過濾器的強度。



在 2021 年任天堂公開的企業社會責任（CSR）報告中，提到作為「讓客人歡笑」願景的一部份，將為旗下遊戲以及服務引進「NG 詞彙過濾器」，實際上在 3DS 手冊中有說明「NG 詞彙表」會隨著主機更新變動，Nintendo Switch 在 10.2.0 版本中也增加了「用戶名稱的禁用詞」，像是「KKK」或「COVID」等等。

部分髒話被任天堂視為禁語，用戶名稱更不能使用這些詞。

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