《賽馬娘Pretty Derby》事前預約今晚展開 繁中推出日會在這天？
撰文：gamebase
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Cygames 開發、小萌科技代理的賽馬養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版，於今（27）日於官網、App Store、Google Play 雙平台預約，事前預約現場直播節目也將於晚間 19：00 開始。
遊戲中繼承了日本實際存在的名駒的名稱與靈魂的賽馬娘們，擁有著「尾巴和耳朵」以及「超乎常人的奔跑能力」。
《賽馬娘Pretty Derby》事前預約活動會在4月27日晚展開，而繁體中文版的推出日期，可能就在6月這天？
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根據 App Store 上的推出日期暫定為 6 月 27 日，實際上線日期請以官方資訊為準。
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