新福音戰士劇場版‧終：獲日本奧斯卡最佳動畫獎　EVA最終章落幕

有日本奧斯卡之稱的日本電影學院獎頒獎典禮已於昨日在東京新高輪格蘭王子大飯店舉行，而《新·福音戰士劇場版：終》榮獲最佳動畫作品獎、主題獎。



《新·福音戰士劇場版：終》這部作品為《新世紀福音戰士》的重啟作，是繼劇場版《序》、《破》、《Q》之後的第四部作品。

重溫《新·福音戰士劇場版：終》的宣傳畫面。

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在這部電影中，庵野秀明導演回歸了創作的本源，以新的想法和感受繪製了新系列的最終章，同時也是結束25年來整個系列的作品。

今次頒獎典禮中東映的紀伊宗之表示這套作品是Khara長時間的心血結晶，雖然二次延期，但可以與東寶一同工作時感到鬆一口氣。Khara的各位對於得到這個獎項亦感到歡喜。

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