《遊戲王 Master Duel》卡片剪影圖　日本網民聯想到不得了事情

一月推出的卡牌收藏對戰遊戲《遊戲王 Master Duel》成功地讓《遊戲王》系列熱度上升，全球更是有超過千萬玩家下載遊玩，而近日有名日本網友デライ在超過上萬張的卡池中意外發現「惡夢拷問部屋」這張卡片中的剪影畫面活像《多啦A夢》中的胖虎在對小夫 SM 的惡搞迷因（meme），他將該發現上傳至twitter後造成網友們間的大量迴響，獲得超過萬名網友的愛心與轉推，大家更大喊：「我不對勁了。」，還有網友將推主腦內的畫面直接 PS 出來，簡直笑到不能自已！



網友デライ在推文中說道：「比起閉上眼睛就能看見沙塵暴這件小事，在惡夢的拷問部屋裡看到胖虎在對小夫 SM 這件事，我覺得更重要。」

日本網民究竟將遊戲王卡片，聯想到什麼壞壞的東西呢？

+ 1

仔細一看，卡片內容中剪影的右邊還真像胖虎正在拿著鞭子，左邊的纖瘦人影似乎也像小夫正哭著求饒，相似程度高到讓人懷疑這張卡片的作者是不是看過胖虎與小夫的迷因，但其實「惡夢拷問部屋」早已在之前的作品中出現，而並非本次在《遊戲王 Master Duel》中新增的卡片，該名網友的發現也瞬間讓這張卡片瞬間在網路上爆紅！

神通廣大的網友也找到與其相似度極高的原作畫面，正是胖虎拿著鞭子拷問小夫的畫面，讓人直呼：「太神啦！」，而胖虎與小夫這對迷因 CP 的淵源就要追溯到 2020 年《多啦A夢》50 週年紀念的劇場版動畫《多啦A夢：大雄的新恐龍》上映期間，一名中國網友在微博上發表的 18 禁同人二創爆火，「小夫，我要進來了！」的梗馬上就席捲了全球，自此之後，再也沒有人能用平常的眼光看待胖虎與小夫兩人，而本次的事件也再度讓這洗腦梗更加發揚光大了？

《數碼暴龍：絕境求生》遊戲再度延期 黑暗成人向風格機迷超期待

+ 18

延伸閱讀：全球首款「元宇宙手遊」《MetaCity M》 從玩遊戲中投資NFT▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

斯卡演員新田真劍佑遭嫌不夠壯？《鋼之鍊金術師》真人版電影二部曲《復仇者斯卡》、《最後的鍊成》確定！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】