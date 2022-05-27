怪奇物語4 Stranger Things 4｜Netflix 自家製重頭作《怪奇物語》第4季因疫情拖了兩年，終於在5月27日上架！將分成上／下兩段（下段7月1日上架）播出，今集追加至9集，每集都比過去更長，預計共有13小時的內容！在收看之前，不如先快速看看前3季劇情懶人包！



史上最黑暗恐怖的一季

美國已經有人被安排首映看了第4季，各人都異口同聲表示今季不再是《ET外星人》那種史匹堡少年奇幻小品，將是最黑暗，最恐怖的一季！爛番茄網站新鮮度高達93%！呢個周末想煲劇？不如先快速看看前3季劇情懶人包！

怪奇物語4最新宣傳海報。

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《怪奇物語4》（Stranger Things 4） Netflix上架情報



幾時上：上半季5月27日上架



幾時上：下半季 7月1日上架



有幾多集：9集



《怪奇物語》至敬ET外星人

《怪奇物語》第一季故事發生在1983年，霍金斯小鎮一位男孩「威爾」神秘失蹤，單親媽媽跟一班同學仔四出尋人，鎮上出現各種超自然事件。在另一劇情線，超能力光頭少女「伊萊雯」(Eleven)逃出實驗室，與「威爾」三位玩伴「麥克」、「達斯汀」與「路卡斯」相遇。在人類世界外還有另一個空間，最後「伊萊雯」(Eleven)成功擊退「魔神」（Demogorgons），救回「威爾」。創作人杜夫兄弟（The Duffer Brothers）早就表明作品由構思到表現手法，都是向史匹堡名作《ET外星人》至敬。

《怪奇物語4 》劇照

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前3季劇情回帶懶人包

之後兩季劇情都是圍繞霍金斯小鎮發展，「魔神」（Demogorgons）大軍並非完全消失，後來甚麼出現意想不到的敵軍，愈打場面愈大！而因為小朋友的發育速度是你無法想像、也無法阻止的。很多人抽水笑Eleven已經是個18歲少女，完全不連戲（的確，故事時間線為第3集後的半年），但記者反而欣賞編劇在故事中加入美國80年代流行文化的變遷，又細心寫小朋友主角的身心成長，由打機玩Board Game，到開始發育想拍拖，觀眾是見證著主角們的成長，不會感到奇怪。

不過那麼多集數，你未必可以在看《4》前一次過翻煲，可以看看以下前3季劇情回帶懶人包，極速投入新一季！

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官方已確認吉姆哈普警長還沒死！

在第3季結尾生死未卜的吉姆哈普警長，在預告中已看到他似乎被關於蘇聯的監獄，而他還將要指揮獄囚們對抗奪心魔大軍！反派新敵人，比過去幾款怪物更像人型，甚麼會跟主角們對話的維克納（Vecna）也在最後預告中現身了。究竟它甚麼來頭，5月27日就會知道！



新敵人Vecna

官方已確吉姆哈普警長還沒死認警長還沒死！

最終版預告截圖

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